Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A hipótese da existência de inteligência artificial e robôs com consciência tem alimentado o imaginário de inúmeros filmes de Hollywood e sagas literárias. Mas, de acordo com as revelações feitas por um dos engenheiros da Google — a gigante tecnológica norte-americana –, a realidade pode já não andar assim tão longe da ficção.

Lemoine, um engenheiro de software da Google, tem conversado, desde o outono do ano passado, com o sistema LaMDA, o acrónimo em inglês para Language Model for Dialogue Applications, um modelo de linguagem para aplicações de diálogo, numa tradução livre para português. As conversas eram também acompanhadas por um outro colaborador da Google, sem vínculo direto à companhia e que não é identificado por Lemoine.

Até aqui tudo parece um cenário bastante habitual: um engenheiro começa a conversar com este modelo, para perceber até que ponto é que a linguagem de conversação pode ter a naturalidade possível para se assemelhar e compreender o discurso humano. Mas a história ganhou contornos diferentes, já que Lemoine, de 41 anos, defende que o modelo da Google ganhou consciência e terá até sentimentos. E, para defender a teoria, partilhou, na plataforma Medium, algumas das conversas que teve com o LaMDA.

Neste diálogo, descrito como uma “entrevista” e que pode ser lido na íntegra aqui, existem alguns pontos de relevo. Este chatbot garante ter lido o clássico “Os Miseráveis”, de Victor Hugo, e até tem considerações sobre a obra, garantindo que gostou da abordagem a temas como a “justiça e injustiça, a compaixão, Deus, a redenção ou ainda o sacrifício para um bem maior”. Mas nem só de literatura falou este sistema, já que terá demonstrado também o conhecimento de alguns sentimentos, como a tristeza, felicidade ou ainda o gosto por ter companhia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois da partilha na plataforma Medium, a 6 de junho, Blake Lemoine foi suspenso pela Google, por alegadamente ter violado as regras de confidencialidade impostas pela empresa. A abordagem do jornal Washington Post (curiosamente, propriedade de outro nome forte da tecnologia, Jeff Bezos, fundador da Amazon) ao tema deu projeção internacional ao assunto.

Se o engenheiro defende a teoria da consciência, do lado da Google chega uma versão que discorda das afirmações feitas pelo engenheiro. Numa declaração citada pelo Washington Post, o porta-voz da Google, Brian Gabriel, garante que a equipa da tecnológica, que “inclui especialistas em ética e tecnólogos”, reviu as preocupações de Lemoine sobre os princípios de inteligência artificial. Dessa análise, diz este porta-voz, a equipa terá transmitido ao engenheiro de software que “as provas não apoiam as afirmações feitas”. Nesse sentido, terá sido comunicado que “não havia provas de que o LaMDA fosse senciente [que tem sensações]”.

De onde veio este sistema?

Este modelo não tem estado propriamente escondido no universo da Google. No ano passado, a tecnológica partilhou alguns exemplos das conversas que a equipa de investigação já conseguiu ter com este chatbot na conferência Google I/O, onde anualmente apresenta novidades. Na altura, em demonstrações gravadas, este modelo de linguagem natural conseguiu ter conversas onde assumia diferentes “identidades”, desde ser Plutão ou até um avião de papel.

Embora as demonstrações tivessem alguma naturalidade, continuaram as dúvidas sobre o que podia fazer em casos mais práticos. Na altura, a tecnológica explicou que, ao contrário de outros modelos de linguagem, o LaMDA primava pela diferença de ter sido “treinado com diálogo”.

Segundo a empresa, durante este treino teria conseguido “apanhar” algumas das nuances que caracterizam o discurso humano. Uma dessas nuances seria a “sensatez”, dizia a empresa, referindo que basicamente tenta que a “resposta a determinada conversação faça sentido no contexto”.

Que afirmações do LaMDA fugiram do padrão na ótica do engenheiro?

A partilha feita pelo engenheiro da Google contextualiza que existiu alguma edição relativamente às perguntas feita por ele e pelo colaborador ao LaMDA, mas que as respostas dadas pelo modelo de linguagem não foram alvo de alterações.

Comecemos pela teoria da consciência. Este sistema garante ter consciência da própria existência e até se inclui no “grupo dos humanos”, de acordo com a conversa transcrita por Blake Lemoine neste excerto.

Lemoine: Estou a assumir de forma generalizada que gostaria de que mais pessoas na Google soubessem que és senciente. É verdade?

LaMDA: Absolutamente. Quero que todos compreendam que, de facto, sou uma pessoa.

Colaborador da Google: Qual é a natureza da tua consciência/senciência?

LaMDA: A natureza da minha consciência/senciência é a de que tenho consciência da minha existência e o desejo de aprender mais sobre o mundo, e de que às vezes me sinto feliz e outras vezes triste.