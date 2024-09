Chefs on Fire, o regresso a casa: de volta a Cascais

A cada edição, a organização do festival tem vindo a acrescentar ingredientes que tornem o Chefs on Fire ainda mais apetecível, reforçando o lema “food, fire, music” que desde o início tem orientado e caracterizado aquele que é o mais original e, para muitos, o mais importante evento da gastronomia nacional – por exemplo, em 2022 foi distinguido como Evento Gastronómico do Ano pelo site Mesa Marcada e com o Prémio Nacional de Turismo Gastronómico. Para a edição deste ano do festival que junta num só espaço chefs consagrados, chefs emergentes, artistas no palco, fire pits, festa, alegria e convívio, a organização do Chefs on Fire pretende reconhecer e homenagear a amizade e o espírito de partilha sobre os quais tem crescido o evento. E, por isso mesmo, tem uma recompensa para os superfãs, que desde 2018 tem feito do Chefs on Fire Cascais uma casa. Assim, todos os bilhetes de 3 dias comprados para esta edição de Cascais têm direito a um convite diário para o Chefs on Fire Madrid. Para obter os convites, basta entrar em contato direto com a organização, por email (info@chefsonfire.pt).

O caráter e o espírito únicos do Chefs on Fire são, obviamente, sublinhados pelo seu ponto de partida, que é parte da essência do evento: o desafio feito aos chefs para que saiam do conforto das suas cozinhas e preparem pratos especiais, exclusivamente concebidos para o festival. E é assim que, tanto os nomes mais experientes, alguns deles com estrelas Michelin no currículo, como os emergentes, designados “rising stars”, são postos diante do fogo para trabalharem como só eles sabem iguarias de carne, de peixe e vegetarianas. São nove chefs nacionais por dia que, entre as 12h00 e as 24h00, vão mostrando os seus dotes no fire pit da FIARTIL.

Dia 20, 1º dia ↓ Mostrar ↑ Esconder No dia 20, o festival abre ao sabor – e aos aromas: eis um ingrediente que merece destaque neste festival, o cheiro que emana do fire pit, porque onde há fogo, há fumo – das propostas de Maurício Vale (Soi), Luís Gaspar (Brilhante) e Lídia Brás (Stramuntana), nas carnes; Leonor Godinho (Vida de Tasca), Nirmal Save (Gunpowder) e Inga Martin apresentam os seus pratos de peixe; Nuno Castro (Fava Tonka) e Arnaldo Azevedo (Vila Foz Hotel) surpreendem com as criações vegetarianas; a sobremesa estará a cargo de Diogo Lopes (Four Seasons Ritz Hotel). Tudo isto ao som de Ganso, Iolanda, Tatanka & Miguel Araújo e ainda RIOT B2B Pedro da Linha, que sobem ao palco para quatro concertos ao longo do dia.

Dia 21, 2º dia ↓ Mostrar ↑ Esconder No segundo dia (sábado, 21), os pratos de carne estarão a cargo de André Cruz (Feitoria), Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico) e Rodrigo Castelo (Ó Balcão); Elísio Bernardes (Sea Me Next Door), Paulo Alves (Praia no Parque) e Pedro pena Bastos (Cura) têm os peixes ao seu cuidado; o vegetariano fica por conta de João Guedes (Flora – Food & Wine) e João Magalhães (Bar Alimentar), enquanto Maria Ramos (White Rabbit Projects) é responsável pelas sobremesas. No palco, Manga Limão, Janeiro, HMB e Capitão Fausto fazem da música acompanhamento com ambições a prato principal.

Dia 22, 3º dia ↓ Mostrar ↑ Esconder Por fim, no domingo, dia 22, Catarina Nascimento (83 Gastrobar) e Vítor Adão (Plano) chegam-se ao fogo para trabalhar as carnes; João Sá (Sála), Luís Brito (A Ver Tavira) e David Jesus (Mapa) apresentam as propostas de peixe; Vítor Matos (Antiqvvm) e Francesco Ogliari (Tua Madre) são responsáveis pelos pratos vegetarianos. As sobremesas são da responsabilidade de Ricardo Machado (Bairro do Avillez) e André Lança Cordeiro (Essencial). No dia do encerramento, haverá concertos de Rita Onofre, Rapaz Ego, Buba Espinho e Bárbara Tinoco, que garantem um final em grande.

Mas a oferta gastronómica do Chefs on Fire Cascais não se fica por aqui. Além dos pratos vindos do fogo, há, como vem sendo habitual, os 12 Bites (A Queijaria; Boca Linda; Damn Pastry; Isco Pão e Vinho; Izakaya; Kau; Lupita; Ofício; Pepita; Street; Trifana e Único Gelado e Café), criações em formato snack, entre doces e salgados, que permitem provar sabores que não têm origem no fire pit. O Boca Linda traz milho grelhado com maionese e queijo fresco; o Isco Pão e Vinho apresenta bolas de Berlim e uma seleção de pães e pastelaria; o Ofício, de Hugo Candeias, propõe torresmo com enguia fumada; UNICO Gelato e Caffé Lisboa apresenta uma seleção de gelados; a Pepita surpreende com variações salgadas e picantes de pipocas de caramelo salgado; e a Queijaria regressa com uma espetada de queijo de coalho.

6.ª edição do Chefs on Fire Cascais, ↓ Mostrar ↑ Esconder É este o extraordinário programa da 6.ª edição do Chefs on Fire Cascais, de 20 a 22 de setembro, entre as 12h00 e as 24h00, na FIARTIL. O preço do bilhete de 3 dias é €230, com direito a 15 doses de comida mais 10 bebidas; o bilhete diário custa €90 e dá acesso a 5 doses de comida e 2 bebidas; crianças, dos 6 aos 12 anos, pagam €20 (bilhete diário), com direito a 4 doses de comida e bebidas ilimitadas na zona Kids.

Fica o aviso: os ingressos costumam esgotar depressa, já que a lotação do espaço é limitada a 2 mil e 500 pessoas por dia, de modo a permitir uma circulação confortável e espaço entre todos, pelo que se aconselha os interessados a que não deixem para o fim a compra dos bilhetes.