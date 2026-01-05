Começar o ano com uma cadeira vazia

Para além do apoio prestado de forma diária e contínua, o apoio da Fundação ”la Caixa” permitiu ainda que espaço se abrisse para grupos de apoio, neste caso em Coimbra. “A Equipa de Apoio Psicossocial, apoiada pelo IPO Coimbra e pela Fundação “la Caixa” tem organizado vários Grupos de Suporte a Pessoas Enlutadas. Este modelo de ajuda permite o encontro e a partilha de diferentes vivências e experiências do processo de luto”, explica-nos Célia Oliveira. O Grupo possibilita o reconhecimento e a validação da vivência emocional de cada participante, ao mesmo tempo que propõe, de forma respeitosa, alternativas alinhadas com a mesma linguagem emocional e comportamental. “Ao longo das várias sessões do Grupo, é de esperar que os participantes encontrem formas de estar em contacto com a pessoa falecida, mas também em contacto consigo mesmos (reencontro com o EU), de alargar as redes de suporte formal e informal, e de reconstruir sentimentos de confiança e de esperança em si mesmos, na Vida e no futuro”, remata.

Na Guarda, os grupos de apoio ainda não são uma realidade, mas a esperança é a de que se materializem. Palavras de Soraia Ferreira e Catarina Corte: “não temos grupos de apoio no luto, por agora. É um projeto que esperamos poder vir a ser dinamizado a curto prazo, dada a potencialidade e os benefícios terapêuticos do mesmo. Prestamos apoio individual, o Programa Humaniza veio abrir a possibilidade de proporcionar mais apoio a estas famílias. O facto de as profissionais da EAPS estarem apenas direcionadas ao acompanhamento de doentes e família permite alargar a resposta dos cuidados. Com este apoio do Programa Humaniza é missão da equipa oferecer um espaço seguro, confidencial e acolhedor, onde pessoas enlutadas possam partilhar a sua experiência, ao seu ritmo”.

O que é certo é que toda a partilha é bem-vinda na hora de aprender a viver com o luto. Ainda que as histórias não sejam as mesmas – e a dor não se divida -, estes são espaços seguros onde cada pessoa consegue perceber que este não precisa de ser um percurso solitário. Acima de tudo, são também uma forma de honrar a memória de quem já cá não está, ocupando a cadeira vazia com lembranças e recordações felizes. Costuma dizer-se que “recordar é viver” e o luto pode tornar-se mais leve ao trazer para a conversa aqueles que perdemos. Afinal, e nas palavras do escritor José Luís Peixoto: “…na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco”.