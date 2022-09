Como funciona o Votómetro do Observador para as presidenciais brasileiras

Preciso de pagar para participar?

Não. A utilização da ferramenta é gratuita.

Como funciona a participação na plataforma, no geral?

Funciona em duas fases e de forma intuitiva. Primeiro, responde-se ao nível de concordância com as 19 frases apresentadas. Depois, atribui-se uma maior ou menor ponderação a cada uma dessas 19 declarações, para analisar o nível de importância de cada tema apresentado – e, depois, comparar com o de cada candidato. Quem quiser, pode não fazer a ponderação e seguir diretamente para os resultados finais.

Como funciona a resposta às declarações?

São apresentadas, de forma sequencial, 19 frases relacionadas com temas políticos que definem os vários candidatos. Nesta fase, os utilizadores são desafiados a responder ao nível de concordância com cada uma dessas afirmações escolhendo uma das já referidas seis opções: “Concordo Totalmente”, “Tendo a Concordar”, “Neutro”; “Tendo a Discordar”, “Discordo Totalmente” e “Sem Opinião”. Esta metodologia chama-se Escala de Likert – nome do sociólogo norte-americano que a desenvolveu – e é amplamente usada para medir, de forma fiável, comportamentos e opiniões, com um maior nível de nuance, indo além do sim ou não, pois especificam o nível de concordância.

Como funciona a resposta às ponderações?

Depois de responder às 19 afirmações, chega-se à secção “Adicionar ponderadores”, onde são listadas as 19 declarações numa mesma página. No final de cada uma dessas declarações, o utilizador poderá optar por ponderar qual a importância de cada uma delas para si: mais (+), menos (-) ou igual (=) ponderação. Em alternativa, poderá saltar essa secção. “Se saltar, estará a dizer: todas elas são igualmente importantes”, esclarece Leo Xavier.

No final, que tipo de resultados se obtém?

Os resultados são apresentados em duas perspetivas detalhadas: “Correspondência” (política) e “Bússola” (bidimensional: Mais Estado/Mais Mercado e Libertário-Cosmopolita/Conservador-Nacionalista).

O que posso ficar a saber na secção “Correspondência”?

A “Correspondência” exibe, por ordem percentual, a ligação do respondente a cada candidato, com um gráfico de barras horizontal. Evidencia-se, assim, a proximidade política, de acordo com os pontos de vista, valores e prioridades e o nível de concordância com as ideias e propostas dos candidatos. Se o utilizador selecionar, na lista do gráfico, a barra de cor de cada candidato, terá acesso a uma nova secção informativa, com as camadas das 19 respostas de forma detalhada, que relaciona o que ele respondeu com o posicionamento do partido em relação a essa afirmação. Para cada uma dessas afirmações, existe ainda mais informação sobre elas, conduzindo à fonte de onde se extraiu esse posicionamento/declaração do candidato em análise.

O que posso ficar a saber na secção “Bússola”?

A “Bússola” é um gráfico que evidencia o posicionamento do utilizador numa base ideológica bidimensional. Por um lado, o eixo horizontal identifica a dimensão económica Mais Estado/Mais Mercado. Por outro, o eixo vertical identifica a dimensão cultural, considerando posições Libertária-Cosmopolita e Conservadora-Nacionalista. Mas há um ponto a ter em conta: esta análise às respostas é menos exacta do que a análise da “Correspondência”, pelo que é possível que não fique junto do candidato com o qual tem maior correspondência.

Qual foi a metodologia para chegar às declarações?

A plataforma é absolutamente transparente e mostra quais as fontes que estiveram na base do posicionamento de cada candidato — podem ser declarações públicas, notícias ou programas eleitorais, entre outros. Esse trabalho de pesquisa de fontes foi realizado por duas investigadoras que colaboraram no processo de anotação. Diana Rebelo Rodriguez e Ana Giulia Aldgeire trabalham na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. São ainda alunas de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Posso mudar as minhas respostas e as ponderações?

Sim. Nesta fase de análise dos resultados, o utilizador tem a opção de “alterar respostas” e analisar como isso influenciaria os resultados.

Posso voltar a responder?

Sim. Basta voltar à homepage da plataforma.

Posso partilhar os resultados?

Sim. Se desejar partilhar os resultados, basta selecionar essa opção. Poderá fazê-lo quer através de uma hiperligação que é gerada, por e-mail, ou através das redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn e WhatsApp. A decisão de partilha é exclusivamente sua.

Quem são os coordenadores do Votómetro Brasil 2022?

O coordenador científico do Votómetro Brasil 2022 é Jorge Fernandes, Investigador Auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu, Florença. Em 2015, publicou O Parlamento Português (FFMS). É co-editor do Oxford Handbook of Portuguese Politics (2022). Foi investigador visitante da Universidade da Califórnia (2012) e do Center for European Studies em Harvard (2018-2019).

O coordenador temático do Votómetro Brasil 2022 é João Gabriel de Lima, jornalista e escritor. Nasceu em São Paulo, morou no Rio de Janeiro, vive em Lisboa. É colunista do jornal Estado de São Paulo (um dos maiores do Brasil), colaborador da respeitada revista Piauí e do site ambientalista Um Só Planeta. Foi editor de Cultura na revista Veja e diretor das revistas Época (grandes reportagens) e Bravo! (temas culturais). Atualmente, realiza o doutoramento em Ciência Política na Universidade de Lisboa.