Ainda antes de realizarem o último jogo em representação do Villa Athletic Club, a 16 de outubro, os jogadores e a equipa técnica deste clube deixaram de conseguir falar com o presidente do Villa, Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito. Fábio Lopes não atende as chamadas, nem responde às mensagens das pessoas que contratou para o clube fundado a 14 de junho deste ano. Agora, depois de mais de um mês em silêncio, chegou, finalmente, ao Sindicato dos Jogadores Profissionais uma proposta de compensação para os atletas — mas uma proposta parcial, que engloba os que ganham menos, que deixa de fora todas as despesas adicionais além dos salários e que não inclui treinador e equipa técnica.

Apesar de continuar incontactável, esta é a primeira vez que Fábio Lopes decide tocar no assunto da dívida aos jogadores — alguns receberam apenas um mês de salário e outros nunca chegaram a receber qualquer valor. A proposta foi enviada na semana passada pelo advogado que representa o clube, Marco Pinto Moreira, e está neste momento a ser analisada pelos jogadores do Villa, que souberam há duas semanas pela Associação de Futebol de Portalegre que o clube desistiu de todas as competições. A decisão, segundo apurou o Observador, deverá ser conhecida já esta quarta-feira, depois de uma reunião entre o sindicato e os jogadores.

