O clube de futebol criado pelo youtuber Conguito, alcunha de Fábio Lopes, fundado em junho deste ano e apresentado em agosto, está no centro de uma polémica: a maioria dos atletas e da equipa técnica do Villa Athletic Club nunca recebeu qualquer montante que lhes havia sido prometido pelo influencer no momento da contratação.

Perante as dificuldades em comunicar com Conguito, que alegadamente não atende o telefone aos funcionários, quatro atletas esperaram-no esta terça-feira à porta da Rádio Renascença, onde o youtuber trabalha como radialista da MegaHits.

Entre os 20 futebolistas contratados para o Villa Athletic Club estão Edinho e André Carvalhas. A maioria nunca foi paga, segundo o Mais Futebol, que também confirmou que o fotógrafo André Tenente, contratado para registar o jogo de apresentação, também nunca recebeu o dinheiro que lhe foi prometido.

