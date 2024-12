Como a corrida de Carlos Tavares na Stellantis chegou ao fim. "Quando perdemos o controlo do veículo não digam que é por culpa da mecânica"

Chegou ao fim mais uma corrida de Carlos Tavares. Diferenças de opiniões conduziram o gestor português, de 66 anos, à demissão do grupo automóvel Stellantis que terá sempre o seu nome como fundador da empresa que resultou, em 2021, da fusão da PSA (dona da Peugeot e da Citroën) e da FCA (que tinha a Fiat e a Chrysler), criando, então, um grupo com 14 marcas entre as quais também a Opel que tinha sido adquirida à General Motors já por Carlos Tavares como CEO da PSA.

Depois de em setembro, a Stellantis ter feito uma inédita mudança de projeções em termos de resultados, a porta de saída abriu-se para Carlos Tavares. E este domingo a porta fechou-se atrás do gestor. Sai, com efeitos imediatos, da presidência executiva da Stellantis, antes do tempo que tinha traçado para iniciar a reforma. Tinha apontado 2026 como essa mudança na sua vida. Mas esse dia chega mais cedo. Carlos Tavares ainda não falou depois do anúncio de que se tinha demitido. O “psicopata do desempenho”, como o próprio se apelidou, não aguentou aquela comunicação de setembro em que projetou um corte na margem operacional. Já não seria de dois dígitos e apontava-se, então, para um valor entre 5,5% e 7% em 2024, apontando o dedo ao mercado norte-americano. E ainda indicava que teria um valor negativo dos meios libertos pela operação (depois de investimentos) entre 5 e 10 mil milhões de euros.

Desde esse dia 30 de setembro, várias foram as notícias que davam conta de que Carlos Tavares estaria de saída. Mas um comunicado da Stellantis punha água na fervura. O presidente executivo sairia para reformar-se em 2026. Indicava, nesse comunicado de outubro, que a companhia já estava à procura de um sucessor para inícios de 2026. Agora o trabalho tem de ser acelerado. A Stellantis indicou este domingo que o processo será agora concluído na primeira metade de 2025 e reafirma as projeções financeiras de setembro.

Para Carlos Tavares vive-se o darwinismo do setor automóvel. A transformação está aí. Carlos Tavares indicava, no início de outubro, que era “nosso dever e responsabilidade ética adaptar-nos e preparar-nos para o futuro, melhor e mais rápido do que os nossos concorrentes, para oferecer uma mobilidade limpa, segura e acessível”. No final desse mês apresentou os resultados do terceiro trimestre que contavam a história: as receitas caíram 27% em comparação com o trimestre homólogo (para 33 mil milhões), tendo registado uma queda de 42% na América do Norte.

A estratégia para dar a volta às vendas em queda e à desvalorização em bolsa (vão com uma descida de 40% no ano) de Carlos Tavares não ia ao encontro do que o conselho de administração pretendia. Carlos Tavares tem sido uma voz um pouco em contra corrente em relação aos concorrentes. E ainda recentemente assumiu que a Stellantis quer estar do lado certo da história, no combate às alterações climáticas. Nas entrelinhas ficou a ideia de que apoiava a decisão da Comissão Europeia de caminhar para a proibição da comercialização de carros a combustão em 2035 no espaço europeu. Ao mesmo tempo criticou Bruxelas pela investigação aos carros chineses. A Stellantis já tem um pé na China. Fez um acordo com a LeapMotor para introduzir carros elétricos chineses na Europa, ainda que também já tenha vindo a criticar os baixos preços destes veículos chineses.

“Se os chineses ficarem com 10% de quota de mercado na Europa, isso representa 1,5 milhões de automóveis, algo que equivale a sete fábricas de montagem. Os construtores europeus ficam com duas opções: ou fecham ou vendem aos chineses”, destacou ao jornal francês Les Echos, citado pelo Negócios. Mas acrescentou: “Fechar as fronteiras aos produtos chineses é uma armadilha. Eles vão contornar os obstáculos, investindo em fábricas na Europa que serão parcialmente financiadas por subsídios estatais, em países de baixo custo”. Os desafios da indústria são muitos e agora acrescenta-se-lhe um outro: a possibilidade das exportações para os Estados Unidos terem um agravamento nas taxas alfandegárias, assim que Donald Trump assentar os pés na Casa Branca.

O mea culpa nos Estados Unidos: “Fui arrogante”

Nem foi preciso esperar por dia 20 de janeiro, quando Trump tomar posse, para ter sentido a pressão dos Estados Unidos. Os sindicatos e revendedores de automóveis nesse país não gostaram dos últimos dados financeiros que levaram a corte de custos e a adiamento de decisões. Já em junho tinha sido o próprio Carlos Tavares a assumir erros nos Estados Unidos que levaram a dona de marcas como a Chrysler e a Jeep a quebra de vendas, acumulação de stocks e redução da quota de mercado. Carlos Tavares assumiu, então, que a empresa tinha demorado a cortar inventários, a lidar com problemas na produção e a não endereçar a falta “de sofisticação na forma como vamos para o mercado”.

“Foi arrogância que levou a não reconhecermos estes fatores combinados a tempo. E quando digo que fomos arrogantes estou a falar de mim próprio, de mais ninguém. Estou a dizer que devia ter agido imediatamente, reconhecer a combinação dos três problemas e devíamos ter feito uma força tarefa para responder”, declarou, numa reunião com investidores em Detroit, segundo a Fortune. “Escaparam-me os sinais de alerta. Mas sou humano, certo?” Tarde demais? Perante a relutância de baixar preços para escoar stocks, os concorrentes Ford e General Motors aproveitaram-se e sacrificaram margem para ganhar mercado. Conseguiram.