António Costa apresentou-se este sábado perante os comissários nacionais do PS com uma mensagem de reconhecimento dos tempos difíceis que aí vêm, acompanhada de uma defesa aguerrida das contas certas e do Orçamento do Estado que está a ser discutido. De volta, ouviu elogios de um partido genericamente satisfeito com a proposta orçamental, mas também atento aos pontos fracos mais concretos que encontra no documento e na governação — aumento do IUC, dificuldades no SNS e a recusa de pôr travão às rendas à cabeça, com uma menção honrosa para a TAP.

Numa reunião quase sempre pacífica, segundo os relatos feitos ao Observador sobre a parte do encontro que decorreu à porta fechada, houve espaço para ouvir intervenções de “apoio” aos “equilíbrios” que o Governo conseguiu fazer no Orçamento do Estado para 2024, entre a devolução de rendimentos e a manutenção das contas certas — ou não tivesse uma intervenção de Fernando Medina, dedicada a defender as linhas principais do documento e a rebater os argumentos da oposição sobre o aumento do IUC, obtido um dos aplausos mais expressivos.

Ainda assim, os socialistas não ignoram que têm dificuldades pela frente. Desde logo, precisamente na defesa do IUC, que causa dúvidas até dentro do próprio partido, como desta vez voltaram a expressar alguns dos participantes. A reunião incluiu, de resto, uma intervenção do secretário-geral adjunto do PS, João Torres, em defesa do Orçamento mas a alertar para a “desinformação” que, defendeu, a narrativa da oposição promove sobre questões como o aumento deste imposto, e que podem representar um risco junto do eleitorado. Na mesma linha, ainda esta semana o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, classificava as críticas sobre a medida como “terrorismo publicitário”.

