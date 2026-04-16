Crise do jet fuel. Porque corre a Europa o risco de ficar sem combustível para a aviação antes do verão

Os alertas já tinham começado há uns dias, mas subiram de tom esta quinta-feira quando o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) avisou que a Europa talvez já só tenha abastecimento de jet fuel, o combustível usado na aviação, para seis semanas de operação. A dar força à declaração de Fatih Birol, duas das principais companhias aéreas europeias — a Lufthansa e a KLM — anunciaram a suspensão de voos por causa dos efeitos do conflito no Médio Oriente no mercado de combustíveis.

As duas empresas invocaram o aumento dos custo na compra de jet, cujo preço mais do que duplicou no último mês e meio, mas o maior problema pode ser mesmo a escassez de produto, já que a Europa importava entre 40% e 50% do jet do Médio Oriente.

Ao contrário da maioria dos países europeus, Portugal até tem algum equilíbrio entre a oferta e a procura deste produto, diz o secretário-geral da EPCOL (Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes), mas António Comprido reconhece que há necessidade de importações para cobrir os picos de procura no setor da aviação durante o período do verão que vem aí. A Galp confirma a necessidade de importar jet, mas não antecipa disrupções nos próximos meses e indica estar a reforçar a armazenagem. Portugal não tem reservas estratégicas de jet fuel, mas a ministra do Ambiente e Energia veio já esta sexta-feira afirmar que o fornecimento estava garantido pela Galp até ao pico do verão, ou seja princípio, meio de agosto.

O fornecimento de combustíveis para a aviação está garantido pela Galp “até ao pico do verão”, disse hoje a ministra da Energia e do Ambiente em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

O que afirmou o diretor executivo da Agência Internacional de Energia?

A não reabertura de Ormuz nas próximas semanas terá repercussões globais no abastecimento mundial de energia. O aviso não é novo, mas vai ganhando força à medida que sobe o número de dias e semanas em que este estreito estratégico está fechado ao tráfego marítimo.

Em declarações à Associated Press, Fatih Berol invocou o nome do grupo de rock inglês Dire Straits para explicar que “estamos agora num dire strait (situação desesperada) e isso vai ter implicações de grande magnitude na economia global. E quanto mais tempo dura, pior será para o crescimento económico e para a inflação no mundo”.

O impacto será assimétrico, com os países em desenvolvimento a sofrerem mais, afirmou Fatih Birol, mas todos vão sofrer. Ninguém vai ficar imune”. Deu como exemplo: “Na Europa temos talvez só mais seis semanas de jet fuel. (…) Se não for possível abrir o Estreito de Ormuz posso afirmar que vamos começar a ouvir notícias de que alguns dos voos entre a cidade A e a cidade B podem ser cancelados por falta de jet fuel”.

O que anunciaram as companhias aéreas?

A Lufthansa deu ordem à sua subsidiária CityLine, que fornece voos em executiva para vários aeroportos europeus, para interromper a operação das suas 27 aeronaves. A empresa alemã que é uma das candidatas à compra da TAP também sinalizou que iria retirar seis aviões à sua frota internacional depois do verão. A KLM (do grupo Air France KLM que também está na corrida pela TAP) anunciou o cancelamento de 160 voos que tinha programado para o próximo mês, o que corresponde a menos de 1% da sua oferta para a Europa.

As duas empresas invocaram o aumento dos custos com o combustível para justificar estes cortes. O jet representa cerca de um quarto dos custos das companhias áreas e o preço já mais do que duplicou desde o início do conflito.

O Observador questionou a TAP sobre se planeia reduzir a oferta, mas não obteve resposta em tempo útil. A transportadora nacional já assumiu ter feito um reajustamento nos preços.

Já a Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) admite que a hipótese de haver voos cancelados existe. Em declarações à Lusa, António Moura Portugal, diretor executivo da RENA, admite ainda um aumento do preço dos voos — o que já aconteceu — se o Estreito de Ormuz continuar bloqueado. O responsável defende que as palavras do responsável da AIE devem ser lidas como “mais um aviso sério às consequências que esta guerra está a ter, e em particular para o setor da aviação”, e que a crise energética “pode levar à necessidade de reduzir a operação e, eventualmente, encarecer preços”. Nesta fase, ainda assim, a RENA diz que as companhias ainda não tomaram medidas definitivas e que “neste momento há uma certa expectativa”.

Porque é que o jet fuel está a ser mais afetado que outros combustíveis?

Antes do início da guerra contra o Irão, os países do Golfo abasteciam cerca de um quinto do petróleo e gás natural consumido a nível mundial. Mas o bloqueio do Estreito de Ormuz à navegação marítima e à saída de navios tanques tem outros efeitos colaterais na medida em que a região é igualmente um grande fornecedor de produtos derivados de petróleo. Segundo a consultora Kpler, passavam por este canal 20% do jet consumido a nível mundial e 10% do gasóleo, além de outros produtos críticos. Por outro lado, a dependência da Europa dos fornecimentos desta região é mais elevada no jet do que em outros produtos refinados. Ronda os 50%, mas chega a ser superior em alguns países.

Se o conflito começou há mais de um mês, porque surgem agora estes alertas?

António Comprido da EPCOL (Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes) admite que a resposta pode estar no tempo de viagem médio de um navio tanque. Desde a região do Golfo até os destinos europeus, o percurso será da ordem de um mês. Quando o Irão começou a bloquear a navegação no Estreito de Ormuz, muitos navios carregados com destino à Europa já tinham saído da zona de conflito e continuaram a navegar até aos seus portos de destino. O cenário de escassez coloca-se agora com mais ênfase porque o fluxo de novas cargas foi interrompido, o que está a dificultar a reposição de stocks.

Outra explicação tem a ver com o arranque das ofertas das companhias áreas para o verão, que é o período de maior procura. Perante a ausência de um horizonte temporal para um regresso à normalidade e custos mais altos, as empresas estão a ajustar a sua oferta voos à nova realidade.

Antes deste aviso da Agência Internacional de Energia, já a associação que representa os aeroportos europeus (ACI) tinha enviado uma carta à Comissão Europeia, datada de 9 de abril, a alertar para o risco de uma falta sistémica de jet dentro de três semanas, caso o Estreito de Ormuz se mantenha fechado. A ACI sublinhou que uma crise na aviação iria prejudicar de forma significativa a economia europeia e apelava para uma ação urgente por parte da União Europeia para garantir antecipadamente o fornecimento de combustível antes do arranque do verão, o período alto das viagens.

Qual é a situação de Portugal?

Ao contrário da generalidade da Europa que é mais deficitária, em Portugal existe um relativo equilíbrio entre a produção e as necessidades de consumo das companhias que voam para os nossos aeroportos, indica António Comprido. Mas há algum défice no verão, período em que a procura por voos é mais elevada o que faz subir a procura de jet, e que é compensado por importações. Este movimento de compras será mais complicado no atual contexto.