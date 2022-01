Da participação massiva à abstenção eleitoral: como chegámos até aqui?

“Há um número bastante elevado de pessoas que estão recenseadas no estrangeiro. Por isso, quando fazemos uma taxa de participação baseada nos eleitores recenseados como um todo, temos que fazer esse desconto”, porque têm uma ligação “menos aprofundada ou menos intensa, com os nossos destinos políticos, e é compreensível que votem menos.”

Outra questão é a dos recenseados em território nacional, onde se evidencia cerca de um milhão de eleitores-fantasma. “Temos um número de inscrições de recenseados que é bastante superior àquilo que é a estimativa de cidadãos portugueses com presumivelmente direito a voto com 18 anos, ou mais, que residam no nosso território.”

3 No livro Quem se Abstém? Segmentação e Tipologia dos Abstencionistas Portugueses, 1998 – 2008 (ed. Campo da Comunicação, 2009), o investigador Jorge de Sá reflete sobre três perfis: “abstencionistas crónicos”, onde se inclui os contestatários, indiferentes e céticos; “abstencionistas ocasionais”, que incluem as causas pessoais, o comodismo, e as causas técnico administrativas; e “abstencionistas seletivos”, que incluem as causas relacionadas com fraca identificação e falta de esclarecimento.

Na prática, isso faz com que, “por exemplo, quando vemos uma estimativa de participação eleitoral que anda à roda dos 55%, provavelmente o número que corresponde será algo mais perto dos 65%.” Este “preciosismo”, aponta Cancela, “ajuda a acicatar uma espécie de crença instalada de que os portugueses estão desligados da política”. “E perturba o debate.”

Desigualdades socioeconómicas na representatividade?

A outra preocupação de João Cancela é que “está a aumentar a repercussão eleitoral – e na participação, em específico –, daquilo que são as desigualdades de base socioeconómica”. O politólogo fala em “fosso de participação entre as pessoas que têm mais recursos financeiros e as pessoas que têm menos recursos”, baseando-se nos “salários” como indicador. Há “uma replicação das desigualdades na hora de votar”.

Se nos anos 80 do século XX, quando a participação eleitoral era mais expressiva, isso não se colocava, desde a viragem do século essa diferença acentuou-se. “Percebemos que se tem vindo a estabelecer aqui uma diferença significativa entre a proporção de pessoas entre os 20% mais pobres – para simplificar –, que recebem salários mais baixos, e a propensão dos 20% mais ricos a votar.” Isto significa que “as pessoas que poderíamos pensar que teriam mais a ganhar em dar voz às suas preocupações”, reflete João Cancela, “são pessoas que estão mais arredadas do voto”. É nesse sentido que o cientista político nota que, “se pensarmos que, em democracia, o voto é uma forma de nivelar os cidadãos por igual, em que a vontade de cada um tem exatamente o mesmo peso, na prática as pessoas que partem numa posição inferior na pirâmide social estão a participar menos”.

▲ “Nos círculos eleitorais com menos deputados, votar num partido menos forte pode ser visto como jogar o voto para o lixo”, diz o investigador José Santana Pereira. E isso contribui para a abstenção

Logo, “a opinião e as preferências das pessoas que auferem salários mais elevados – que são as que votam mais – é mais tomada em consideração do que as preferências e as opiniões das pessoas que auferem salários mais baixos.” E alerta para uma elitização da representação política, com base nos recursos financeiros.

Para Pedro Magalhães, politólogo do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, esse fenómeno demonstra que, apesar de haver “igualdade política, no plano legal, temos desigualdade política no plano substantivo”. O perigo e a gravidade deste cenário toma proporções de um círculo vicioso, atenta o cientista político.

“Por um lado, dá a ideia que os temas que estão na agenda política podem estar a passar ao lado das prioridades, dos interesses e das preocupações de quem tem menos.” Por outro, as consequências são: “se aqueles que têm menos não participam ou participam menos, quem toma decisões, quem decide as políticas e decide em grande medida com vista à sua reeleição, pode não estar sintonizado com, ou não tem incentivos para estar sintonizado com essas preocupações e responder às preferências dessas pessoas”.

Desigualdades: idade e sub-representação

O mesmo se aplica à diferença de participação eleitoral entre os jovens e os mais velhos. O facto de as pessoas mais jovens tenderem a abster-se mais do que as mais velhas, ressalva João Cancela, “não é uma singularidade portuguesa, é frequente nas democracias, mas Portugal está a ficar um caso proeminente de abstenção entre os mais jovens e adultos em idade ativa mais novos”.

“A outra faceta é que a própria expressão deste problema extravasa aquilo que são os mais jovens tipicamente considerados” e “a ausência do hábito de votar é algo que permanece com as pessoas”. O politólogo salvaguarda que há fortes indícios desta problemática, mas que seriam precisos mais estudos, ao longo do tempo, para acompanhar o fenómeno. “Continua a haver um escalão de posição intermédia, entre os 30 e os 45 anos, que também votam, apesar de menos do que os mais velhos.” Ou seja, as pessoas que mais votam são as que têm 45 ou mais anos.