Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O designer e ilustrador Bráulio Amado tanto colabora com gigantes como a Adidas, como faz cartazes para bandas de amigos por 10 euros. Desde que em 2010 se mudou para Nova Iorque, tem vindo a desenvolver um estilo vibrante, imprevisível e muito punk, em suportes tão notáveis como as publicações The New Yorker e The New York Times, capas de discos, posters e videoclipes para alguns dos nomes mais criativos das artes. Quando decidiu ser designer, ainda no liceu e a viver em Almada, a mãe receava que não arranjasse trabalho. Ao telefone da cidade que nunca dorme, entre risos e lutas com o português, conta como o problema é arranjar tempo para tantas solicitações.

Viver em Nova Iorque é viver o sonho?

Para ser sincero, nunca pensei nisso. Queria vir um dia visitar, obviamente, mas nunca sonhei em mudar-me para cá.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.