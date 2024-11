Depois de casos no jazz, há agora um canal para denúncias no teatro: "A cultura de discípulo-mestre é um território fértil para assédio"

A acusação de violação da DJ Liliana Cunha contra o pianista João Pedro Coelho, que a refuta, abalou não apenas o mundo do jazz, mas o meio artístico e, em particular, o teatral, com o surgimento de um canal na rede social Telegram para denúncias em moldes em tudo semelhantes ao do jazz e um e-mail para o mesmo efeito.

“Uma grande parte dos relatos descrevem casos de assédio moral e sexual exercido por professores e ex-professores de escolas artísticas, especificamente da área do Teatro”, diz ao Observador a responsável pelo canal, criado a 10 de novembro, e que gere também a We need to know Porto, uma conta de Instagram que desde 2022 se dedica à exposição de abusos ocorridos no meio artístico. A gestora da página prefere não ser identificada para “não pessoalizar um movimento que vem de um todo”.

A abertura de um canal de denúncias via e-mail (denunciasteatro@gmail.com) levou já, em poucos dias, à identificação de seis denúncias, sobretudo do meio teatral, de situações que vão do assédio sexual de menores ao stalking (perseguição, neste caso sobretudo via digital, insistente e indesejada). São os primeiros dados sistematizados e confirmados pela responsável pela receção e gestão da informação revelada no dito e-mail, e partilhados com o Observador. Quatro destas denúncias visam o mesmo nome e uma delas já terá mesmo sido formalizada como queixa junto da polícia no passado.

Entre os nomes dados a conhecer pelas alegadas vítimas à rede, que se construiu informalmente após a notoriedade do caso de Liliana Cunha, há ainda profissionais de outras expressões artísticas. As pessoas que recorreram ao e-mail também relatam situações de abuso de poder e assédio laboral. O Observador sabe que as denúncias recolhidas dizem respeito a alegados atos que terão tido como cenário instituições de ensino, mas também contactos através das redes sociais, e que abarcam um período de pelo menos há vinte anos anos até períodos mais recentes. Estes dados não incluem ainda as denúncias chegadas à mesma rede informal através das redes sociais.

“Enquanto página do Instagram, fizemos o que estava ao nosso alcance, respeitando as normas de privacidade da rede social, para recolher e tratar a informação fornecida pelos nossos seguidores”, explica a gestora do canal numa nota por escrito ao Observador. Com uma inspiração direta do canal dedicado à denúncia de assédio no meio do jazz, o surgimento deste canal de Telegram a 11 de novembro surgiu com o objetivo de criar “um grupo de entreajuda e comunicação sobre como agir em casos de assédio e abuso dentro do meio artístico e profissional”.