Com uma mãe cantora lírica, um pai maestro e um curso de clarinete no conservatório, podíamos estar agora a falar do seu novo álbum?

Percebo a questão. O meu avó materno tinha uma paixão enorme por música, apesar de ter sido economista a vida toda. Foi músico amador quase desde que nasceu e passou-nos isso. Não dava muito para fugir, ganhei esse gosto enquanto criança e fiz o conservatório todo, mas depois, por preocupações financeiras dos meus avós, houve uma certa pressão soft para que não me tornasse músico profissional, que, no fundo era o que eu queria ser, clarinetista. Como sou muito chegado aos meus avós, acatei um bocado a preocupação deles, que me diziam para tirar um curso superior primeiro e depois voltar à música. Acabei por pôr a música um bocadinho de lado e deixei essa componente profissional para trás, com alguma pena, confesso. Não guardo nenhum rancor, não me arrependo nada, fiz outro caminho, continuo ligado à arte e à música, apesar de não praticar regularmente.

Ainda toca clarinete?

Sei tocar e não sou péssimo, foram tantos anos a estudar a fundo… O clarinete surge muito por influência do meu avô, que é de Palmela e está ligado aos “Loureiros”, uma banda filarmónica de lá. Comecei a aprender música com ele com 7 ou 8 anos. Tinha um primo afastado que tocava clarinete, queria experimentar e tocar como ele. Adorei o som e a versatilidade, apaixonei-me pelo instrumento.

Nascendo numa família de artistas, a educação e a infância foram necessariamente mais livres?

Sim. Cresci no meio artístico, frequentei muito o teatro S. Carlos, onde fiz presenças como figurante de ópera quando era criança e jovem, fiz uma peça no Maria Matos e depois acabei por estudar no conservatório. Esta ligação e sensibilidade às artes quando estamos no meio é normal. Todos os dias quando chegava a casa das aulas, a minha mãe estava a cantar ou a dar aulas de canto, aquilo era perfeitamente normal para mim. Mesmo quando os meus pais se separaram e a minha mãe se casou com um pianista, entrava em casa e ele estava a tocar. Talvez porque são músicos os meus pais podem ser mais livres, e na verdade são, comparados com muita gente. Na altura não percebia isso, agora vejo que tinha uns pais que na maioria dos assuntos tinham uma mente muito mais aberta do que os pais dos meus amigos, mais convencionais, mas não quer dizer que a minha educação tenha sido melhor do que a dos outros. Em algumas coisas foi diferente, um bocadinho fora do normal, sem tantos estereótipos sociais, mas não foi tudo perfeito. Os meus pais também tiveram os seus estereótipos e eu continuo a ter os meus. É isso que quero continuar a tentar combater.

É verdade que tatuou ervilhas com ovos escalfados e uma buganvília em homenagem aos seus avós?

Sim. Temos uma família muito próxima e os meus avós maternos são muito importantes para mim, felizmente ainda são vivos. Já tinha várias tatuagens e queria fazer uma sobre eles, mas não queria assim uma coisa super lamechas, como tatuar os nomes ou as caras deles, então tatuei um prato que o meu avó adora e me faz sempre lembrar dele e uma flor que a minha avó adora.

Como é que eles veem o seu trabalho?

Sempre com um misto de bastante orgulho e bastante preocupação pela instabilidade. Continuam a perguntar-me se tenho trabalho e se tenho dinheiro para pagar a renda, principalmente agora que o trabalho diminuiu. Por outro lado, sinto que têm muito orgulho essencialmente de me verem feliz, a fazer as coisas que quero e a ter alguns reconhecimento profissional. E pronto, desde que pague as contas está tudo bem.