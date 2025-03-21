Do dinheiro recebido por assessores à demissão de um rival de Netanyahu: o que é o Qatargate israelita?

Três membros da equipa pessoal de Benjamin Netanyahu foram acusados em fevereiro de receber avultadas somas de dinheiro do Qatar para influenciar a imagem do país em Israel. Alvo de uma investigação judicial por parte do Shin Bet, o caso rebentou numa polémica que terminou com o primeiro-ministro a demitir Ronen Bar, o líder agência de segurança interna israelita, esta quinta-feira.

A polémica expõe algumas das maiores fraturas no país, da guerra contínua de Netanyahu ao poder judicial israelita ao apuramento continuamente adiado das responsabilidades quanto aos ataques perpetrados pelo Hamas a 7 de outubro. A oposição acusa o primeiro-ministro de perverter as instituições do país para seu ganho próprio; Netanyahu diz que a demissão era inevitável dada a “quebra de confiança” entre as duas partes.

As origens do “Qatargate” israelita

O atual desenrolar de eventos já tinha antecedentes, mas foi espoletado por uma reportagem emitida a 10 de fevereiro pelo Channel 12, acusando Eli Feldstein — ex-porta-voz do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — de trabalhar para uma empresa internacional contratada pelo Qatar para melhorar a sua imagem pública. Alegadamente, Feldstein mantinha contactos com jornalistas, passando-lhes informações estrategicamente escolhidas para retratar o Qatar de forma favorável, sublinhando ao mesmo tempo o seu empenho enquanto um dos países mediadores da guerra em curso — tudo isto, enquanto trabalhava num cargo com acesso direto ao líder do governo israelita.

Antes, em novembro, o Haaretz tinha revelado numa investigação que outros dois membros do núcleo duro do gabinete de Netanyahu tinham aceitado participar numa campanha de marketing para melhorar a reputação do Qatar mesmo antes da realização do Campeonato do Mundo de Futebol no país, em 2022. Tratam-se de Jonatan Urich e Yisrael Einhorn, ambos conselheiros do primeiro-ministro e que, à época, aceitaram esse trabalho através de uma empresa de consultoria detida pelo segundo, a Perception, quando já eram homens de confiança de Netanyahu e tinham trabalhado em campanhas suas. Após a notícia sobre Feldstein em fevereiro, o mesmo jornal fez saber que Eli Ben-Meir, chefe da investigação do exército israelita sobre o ataque de 7 de outubro, é coproprietário de uma empresa que trabalhou nessa mesma campanha antes do mundial em solo qatari.

A sucessão destas notícias gerou escândalo não só porque Israel e o Qatar não têm relações diplomáticas entre si, como o país do Golfo Pérsico é tido como um dos principais financiadores e apoiantes do Hamas. Por exemplo, o Israel Hayom, tablóide de inclinações conservadoras, reagiu ao caso a 14 de fevereiro com um artigo intitulado “Os principais assessores de Netanyahu e o Qatar: um forte fedor a dinheiro”.

Nesse mesmo texto, é recordado que foi o atual primeiro-ministro, durante a sua primeira passagem à frente do governo israelita (entre 2009 e 2021), que incentivou o Qatar a aumentar o seu financiamento de ajuda humanitária à Faixa de Gaza e que, ao fazê-lo, abriu as portas a que parte desse dinheiro começasse a ser entregue ao grupo extremista. “Assim nasceram as malas de dólares, que se transformaram em financiamentos contínuos de 30 milhões de dólares por mês e que foram utilizados para vários fins – desde o apoio genuíno aos miseráveis de Gaza, ao apoio prático ao Hamas e aos seus objetivos civis e militares”, lê-se no Israel Hayom.

Tanto Urich e Einhorn como Feldstein, rejeitaram a seu tempo as suas ligações ao Qatar, mas uma outra investigação, desta vez do Channel 13, adensou as suspeitas ao avançar que o gabinete de Netanyahu teria recebido somas no valor de centenas de milhares de euros provenientes do Qatar. Essas verbas teriam sido transferidas para os assessores indiretamente através de várias empresas intermediárias, incluindo uma pertencente a Urich.

As reações a uma “suspeita de traição”

O caso deu novo ânimo ao movimento de oposição ao primeiro-ministro, com novos ajuntamentos na rua contra Netanyahu. Recorde-se que o chefe do governo israelita tem sido altamente criticado por alguns setores não só pelo seu desempenho na negociação dos reféns israelitas na Faixa de Gaza e pela suposta incapacidade de evitar o ataque de 7 de outubro, como também pelo facto de enfrentar neste momento três julgamentos por corrupção e por ter promovido uma reforma judicial encarada como violadora do princípio da separação de poderes.

Num dos protestos provocados pelos casos do Qatar, escreve o Times of Israel, os manifestantes montaram um palco “decorado com malas abertas cheias de notas falsas de 100 dólares, juntamente com três bonecos insufláveis vestidos como Netanyahu e o que parecia ser um refém e um xeque do Qatar”, lendo-se #Qatargate atrás.

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Perante estes desenvolvimentos, Yair Golan — ex-ministro da Economia, presidente do partido Os Democratas e líder da oposição — pediu publicamente a abertura de uma investigação a Benjamin Netanyahu e à sua cúpula, afirmando haver “uma suspeita de traição no gabinete do primeiro-ministro que deve ser examinada”.

“O país está em guerra e os conselheiros mais próximos do primeiro-ministro receberam ou estão a receber dinheiro de um país inimigo que financiou o Hamas. Trata-se de uma infração de segurança muito grave”, declarou numa conferência de imprensa convocada devido ao escândalo a borbulhar. “A questão não é apenas saber quem recebeu dinheiro, mas se até Netanyahu o recebeu. Quanto? Para quê? O que é que ele deu ou prometeu em troca? Só há dois cenários possíveis: ou Netanyahu controlava tudo o que se passava no seu gabinete, e então é responsável. Ou então não controla e não está apto a exercer o seu cargo”, atirou Golan.

O líder da oposição citou nessa ocasião dois nomes que deveriam encabeçar as diligências ao caso: o chefe do serviço de segurança interna Shin Bet, Ronen Bar, e a procuradora-geral, Gali Bharav-Miara. Poucos dias depois, a segunda abriria mesmo uma investigação a Netanyahu e ao seu gabinete, entregando essa responsabilidade ao primeiro. O envolvimento de Bar no caso foi o catalisador para a passagem de uma guerra fria para um confronto aberto com Netanyahu.