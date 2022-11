Não foi preciso mais de meia hora para que, a 10 de novembro, os deputados europeus aprovassem a resolução sobre o mundo dos videojogos e dos desportos eletrónicos (eSports) no Parlamento Europeu. Esta votação era o passo que se seguia depois de, em outubro, ter sido revelado um relatório recheado de recomendações sobre este ecossistema na Europa.

Segundo as estatísticas, 52% da população europeia joga videojogos. Dada a expressividade do mercado, que vale 23,3 mil milhões de euros na Europa, esta resolução do Parlamento Europeu pede uma abordagem que valorize os videojogos enquanto indústria criativa e com capacidade de promoção cultural, mas que permita também estimular o desenvolvimento económico do setor. Nas entrelinhas fica ainda o pedido para os videojogos serem vistos como uma “atividade social” e para que o “estigma” que afeta a indústria e que “ainda está generalizado em toda a sociedade” seja combatido.

A resolução, que vai ser agora transmitida ao Conselho Europeu e à Comissão Europeia, não inclui só os videojogos, também faz várias recomendações sobre um fenómeno que cresceu ao longo dos últimos anos, os eSports. Também conhecidos como desportos eletrónicos, tornaram-se célebres as competições à escala global, onde há prémios chorudos em jogo para as melhores equipas, em torneios onde se joga FIFA ou Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

