Dos espelhos curvos ao prato para almôndegas da IKEA: Gustaf Westman, o designer da decoração, da moda e das redes sociais

O prato para almôndegas é um dos 12 artigos que compõem esta coleção, limitada e feita especialmente para a temporada festiva, e que foi pensada e trabalhada durante dois anos e meio. “A minha primeira reação foi: ‘não quero fazer coisas de Natal’. Mas rapidamente mudei de ideias. Percebi que teria liberdade criativa e poderia trabalhar com uma ótima equipa. Então quis transformar isto em algo divertido, apresentar a minha interpretação das festas”, diz o designer. Para tal, estão lá os tons de verde e vermelho tradicionais do Natal mas não só — Gustaf Westman incluiu peças no seu azul e rosa já conhecidos, e muitos artigos chunky.

Porta velas, pratos e copos são alguns dos objetos presentes nesta mesa festiva, que segundo Westman, têm muita história. “A chávena com um prato grande é inspirada na minha avó, que fazia cookies e era sempre um problema carregar os biscoitos e o vinho quente simultaneamente. Então a ideia foi poder colocar os cookies ao redor do prato e beber na chávena”, explicou o designer numa mesa redonda com imprensa internacional, em que o Observador participou. Contudo, parece que a estrela é mesmo o prato para almôndegas. “São uma tradição sueca de Natal, mas nunca são apresentadas desta forma. Adoro como o Gustaf interpretou e celebrou as almôndegas. E é uma coincidência engraçada que o IKEA está a celebrar 40 anos das nossas almôndegas este ano“, explica Anna Granath, Range Identity Manager da gigante sueca.

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Um chunky cup de Gustaf Westman custa 65 euros enquanto um prato sai por 55 euros no site oficial do designer. Contudo, com a nova coleção, será possível ter peças com a mesma identidade visual, pela metade do valor. Um desafio para o talento promissor, que aos 30 anos já tem um nome próprio no universo do design internacional. “Entender o escopo e como a minha estética funcionaria num ambiente IKEA foi parte do processo. É fundamental alterar o design. Foi muito interessante aprender sobre detalhes pequenos, como por exemplo a necessidade de fazer um prato ser menor para caber mais pratos numa palete e alcançar um preço mais acessível. Tive muitas ideias que não funcionariam, por diferentes motivos, mas foi divertido trabalhar de uma outra forma”, explica Westman. “É parte da ideia desta coleção, fazer as peças de Gustaf serem acessíveis a mais pessoas”, conclui Anna Granath.