"Quando chegámos não havia ninguém a viver na Baixa, era uma cidade fantasma". Os três nomes por trás da Ando Living

O inglês de Kodal, isento de sotaque e muito mais articulado do que o dos sócios, denuncia os largos anos a trabalhar com o mercado norte-americano, e as várias viagens profissionais que fez ao longo da vida. Mas Portugal foi uma novidade para alguém com tanta experiência no mercado imobiliário. “Andei por todo lado, mas Lisboa foi o meu último destino. Um dos meus parceiros recomendou-me. Disse: ‘é uma cidade incrível e muito atrativa para o mercado imobiliário, porque é mesmo muito barato‘. Em 2016 ninguém conhecia Lisboa, não era o lugar onde estavam a investir”. Mas foi afinal um ex-chefe de Paris que recomendou Charles Wanecq. “Disse-me: ‘Se for a Lisboa, o filho de um grande amigo meu, Charles, é como você. Vem dos bancos, mudou-se para o imobiliário, é empreendedor. Tem que conhecê-lo’”. Kodal conheceu Wanecq e Tonnard e em dois meses os franceses já estavam a visitar Istambul. “Ao fim de três meses fizemos o primeiro lançamento em Istambul. Um dos dois projetos que assinámos, fizemos o rebranding e vendemos”.

O envolvimento no novo negócio em Lisboa coincidiu com o nascimento do filho mais novo. Apesar das várias visitas ao longo dos anos, só uma década depois é que Kodal e a mulher, Aysegul Yesilgun, também consultora de investimentos imobiliários, decidiram firmar raízes em Lisboa, mais precisamente num imóvel renovado no Rato. “Depois de morar em muitos lugares, percebemos que este é um dos lugares onde encontramos pessoas como nós. Há algumas cidades em que se sente o cheiro do dinheiro, vê-se a ostenção. Mas aqui as pessoas são mesmo cool. A cidade está a tornar-se cada vez mais sofisticada, mas de uma forma melhor do que qualquer outra cidade europeia”, diz Kodal, que destaca alguns dos benefícios de viver em Lisboa: “Em 20 minutos estamos na praia, há muitas atividades para as crianças, é uma cidade muito amigável. Podemos fazer quatro atividades no mesmo dia — o meu filho joga basquetebol pela manhã, à tarde consigo ir ao ginásio a pé, depois jogamos ténis juntos e ao fim da tarde ainda podemos ir à praia e regressar para o jantar. E no dia seguinte, em 10 minutos de carro, estou a jogar golf.”

Desporto, restaurantes e a vida como locais

Quase 40% da população da região metropolitana de Lisboa é composta por nacionais de outros países, aponta o Relatório de Migrações e Asilo de 2024. Só em Lisboa serão mais de 200 mil pessoas, numa população com mais de 575 mil habitantes. Mas a cidade não era assim em 2014. “Era uma cidade fantasma quando nos mudámos. O centro histórico não era propriamente um lugar a visitar. Houve muito progresso em Lisboa nos últimos cinco anos. Encontrar investidores brasileiros, libaneses e norte-americanos conforta a nossa decisão, porque Lisboa era mesmo uma escolha muito aleatória naquela época“, recorda Charles Wanecq. “O estilo de vida, o tempo ensolarado, as praias maravilhosas, a qualidade de vida, é tudo verdade. Mas as pessoas às vezes falham em dizer o quão aberto o país está para novos negócios. É preciso destacar todas as oportunidades nos últimos 10 anos para novas atividades, a facilidade com que se pode executar e contratar pessoas”, pondera William Tonnard.

A viver em Lisboa há mais de 10 anos, hoje os dois franceses fazem uma vida de locais. Wanecq vive no Príncipe Real, corre à beira do Tejo e pedala, a treinar para provas como o Iron Man; enquanto Tonnard vive em Campo de Ourique e no momento concilia os compromissos profissionais exigentes com os desafios de ser pai de um bebé de três meses. E foi esse sentimento de pertença que os levou a criar o conceito da Ando Living. “Os nossos investidores têm um pouco esta vida híbrida de passarem vários momentos do ano em diferentes países porque a sua profissão assim o permite”, explica ao Observador Elisabete Pinheiro, diretora de marketing da Ando Living. “O conceito original é também estar nas cidades, nestes bairros mais vibrantes, com muita energia, com muita cultura local, que tenham muito para oferecer, genuinamente”, explica, ao descrever as parcerias com prestadores nos arredores das residências, como ginásios ou cafés, que complementam os serviços integrados, como housekeeping, concierge e até babysitting, num estilo boutique-hotel.

A empresa prepara o salto para as Clubhouses, com a primeira a inaugurar ainda este ano na Alexandre Herculano. Elisabete Pinheiro classifica estes empreendimentos como uma flagship. “Vão reunir um conjunto de comodidades ou amenities, os serviços e os espaços partilhados, num único local. Restaurante, bar, ginásio, piscina, uma concept store, entre outros”, explica, justificando que é preciso haver entre duas a três residências na área para justificar a abertura de uma clubhouse. “Independentemente do tipo de imóvel, o que é um pilar essencial do conceito é a criação de experiências autênticas nestes bairros vibrantes, ligando os viajantes à cultura local e também à comunidade Undo Living, aos ‘friends of Ando’, que estão localizados em Portugal, sejam eles estrangeiros ou portugueses, e que têm as mesmas afinidades, a mesma forma de estar na vida.”

Mas quem são os ‘friends of Ando’, que se integram na rede criada para os investidores? “A ideia não é que seja um clube privado. Diferentemente de outros conceitos que já existem, nós gostamos de ter as nossas portas abertas. Obviamente, para nós, é importante que as pessoas sejam naturalmente selecionadas, por terem uma forma de estar e afinidades semelhante aos nossos viajantes e investidores. Mas isso acontece naturalmente pela oferta do nosso programa cultural”, assinala Elisabete Pinheiro. Este programa é formado por exemplo por sessões de cinema em parceria com a comunidade de cineastas O Quadro; jogos de padel no Club 7; degustações de vinho com a Howard’s Folly Wine, produtora de Estremoz; masterclasses de mariscos e ostras com o chef Elísio Bernardes, do restaurante Sea Me; e eventos pontuais em parceria com artistas e profissionais locais. “Como é que se entra nesta comunidade? Pode ser através dos nossos parceiros e também um pouco do passa-a-palavra”, diz a diretora de marketing, que esclarece que não existe uma adesão nem o pagamento de mensalidade, por exemplo, para fazer parte da rede.

O envolvimento “local” está também no design dos espaços. As residências da Ando Living têm 70% dos projetos de decoração montados com peças feitas em Portugal. Isso inclui itens da GRAUº Cerâmica ou obras de arte da dupla Farinha Rosa, mas também cortinas, tapetes, ou flores. “Nos nossos projetos nas zonas históricas da cidade, é muito importante também preservar o património existente. Portanto, apesar de haver esta linha de ADN de design da marca, nós vamos sempre procurar os detalhes do bairro, do edifício e da cultura portuguesa, e dar sempre um toque diferente, genuíno, a cada edifício, que faz parte também desta experiência local”, diz Elisabete Pinheiro.

William Tonnard mostra-nos uma fotografia do teto trabalhado de um dos apartamentos da Ando Living na baixa. “Adoramos estas características. Quando olhamos para a performance dos apartamentos, aqueles que têm características históricas ou locais, como azulejos, pedras, tetos trabalhos, detalhes da arquitetura pombalina, vendem e alugam melhor, porque representam aquilo pelo que as pessoas são atraídas”.