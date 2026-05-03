Duas tragédias, mentalidade, conversas com Villas-Boas e as consequências de uma "causa": como Farioli resgatou uma identidade perdida

Há um fenómeno curioso quando se colocam os 87 títulos do FC Porto no futebol a seguirem uma timeline em comparação com os 87 do rival Benfica. A certa altura, ali para os finais da década de 70, a diferença que existia entre ambos era tão grande que a barra azul e branca quase se deixava de ver. Depois, chegou Pinto da Costa. Depois, toda a história mudou. Depois, nada voltou a ser o mesmo. Mas se a influência do antigo líder dos dragões teve o condão de virar do avesso o paradigma vigente na realidade nacional, a base desse sucesso foi enraizada com uma marcante passagem de José Maria Pedroto pelo comando técnico. Foi ali que ficou definida a identidade FC Porto. Foi ali que foram erguidos os alicerces que sustentam as vitórias do clube. Foi ali que se escreveu o mapa para ganhar num contexto distinto de todos os outros. Foi há 50 anos.

Daí para cá, vários treinadores conseguiram vencer. Como Artur Jorge. Como Bobby Robson. Como António Oliveira. Como José Mourinho. Como o próprio André Villas-Boas. Ainda assim, apenas um foi construindo uma era muito à luz do que foram os ensinamentos do legado de Pedroto: Sérgio Conceição. Agora, a nova versão de um Villas-Boas encontrou o “seu” Sérgio Conceição. Em grande medida, aquele que foi o técnico de sucesso de Pinto da Costa em 2010/11 encontrou o seu paralelo na presidência com Francesco Farioli. Pode um técnico de apenas 37 anos, italiano, sem títulos e que ainda agora não arrisca o português em público ter a capacidade de ganhar assumindo a identidade do clube? Pode. Pode tanto que conseguiu. Pode de tal forma que, em alguns momentos, encarnava o que era a defesa do FC Porto como Pedroto fazia há 50 anos.

“Tentaremos trazer de volta a mentalidade para representar uma região. É isso que me faz sentir que este é o sítio certo e a fase certa para mim. Queremos devolver o FC Porto ao seu lugar”, apontou ainda antes do arranque das competições oficiais, mostrando que não precisava de conselhos ou PowerPoints para saber onde acabara de chegar. Nos meses que se seguiram, foi distinguindo a região e as pessoas do Norte de todas as outras, recuperou ideias de um futebol que não consegue fugir ao centralismo e defendeu a todos os níveis o clube e os seus responsáveis sem perder a oportunidade de visar os rivais (sobretudo o Sporting). Exemplo prático: poderia o técnico italiano saber a história de Inocêncio Calabote no longínquo ano de 1959 quando FC Porto e Benfica discutiam o título na última jornada pela diferença de golos e os encarnados tiveram um desconto de dez minutos de tempo extra? Pouco provável. Mas, após os 12 minutos para assinalar um penálti a favor do Sporting frente ao Santa Clara na Taça de Portugal, Farioli não teve pejo de recordar esses tempos.

No Porto, o transalpino foi sempre mais do que portista e portuense. No Porto, ganhou um lugar na história do clube, no imaginário dos portistas e no coração dos portuenses por ser aquilo que apenas André Villas-Boas imaginava que podia acontecer: tornar-se mais do que um técnico, ser um técnico do FC Porto. Houve também dois episódios no primeiro mês da nova realidade que tiveram o condão de estreitar a ligação de Farioli ao clube, à identidade dos azuis e brancos e ao próprio presidente. Dois episódios trágicos que marcaram os dragões, marcaram o futebol nacional e marcaram o próprio italiano apesar de estar no início.