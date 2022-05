Ligações perdidas, o rival especial e um Presidente da República: as 40 figuras que marcaram quatro décadas de Pinto da Costa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou por ser só um desafio, tornou-se um caminho de quatro décadas. A começar pelo próprio, não havia ninguém que conseguisse arriscar o trajeto de Pinto da Costa na liderança do FC Porto até hoje. Nem isso nem a conquista de um título europeu – e conseguiu sete. Nem isso nem uma viragem naquilo que era o paradigma do futebol nacional – e só no período em que esteve como presidente ganhou 65, contando já com o Campeonato festejado na última semana na Luz. Nem isso nem um crescimento a pique do peso das modalidades no clube – e contam-se 1.340 títulos coletivos nos mais variados desportos. Na receção ao Estoril que marca a última jornada da Primeira Liga e a festa da consagração olhando ainda para mais uma possível “dobradinha” na próxima semana, Pinto da Costa terá também uma espécie de último capítulo nas comemorações dos 40 anos como número 1 dos azuis e brancos num Dragão cheio.

No entanto, esta caminhada foi tudo menos a travessia de um homem só. Teve fiéis escudeiros, teve aliados que se tornaram rivais, teve amizades que se perderam (e algumas que se recuperaram), teve figuras que se conseguiram afirmar dentro de um ADN FC Porto, teve referências que não esqueceu mesmo não podendo estar hoje presentes. A lealdade e a vontade de ganhar sempre foram princípios que valorizou, fosse entre os seus, fosse da parte dos outros. E o percurso de Pinto da Costa, entre os jogadores e técnicos que melhor representaram o clube e as figuras que de uma ou outra forma foram ganhando o seu espaço no Dragão ou na vida do presidente dos azuis e brancos, é sobretudo um reflexo desses mesmos valores que balizaram a forma de liderar ao longo de quatro décadas, de Presidentes da República a homólogos rivais.

Armando Pimentel e Álvaro Pinto

São dois dos nomes menos conhecidos para a maioria dos portistas de outras gerações mas aqueles que, a par de Neca Couto, mais importância tiveram naquilo que o FC Porto acabou por transformar-se: no início de 1982, perante o estado do clube que não augurava nada de bom, Armando Pimentel, Álvaro Pinto e mais alguns associados juntaram-se para tentarem convencer Pinto da Costa a assumir uma lista à liderança dos azuis e brancos – sendo que ainda em 2018, quando recebeu a Medalha de Honra da Cidade do Porto, teve o cuidado de evocar Armando Pimental, antigo vereador que integrou as primeiras listas do líder dos azuis e brancos e teve um papel importante em temas como o rebaixamento do estádio das Antas.

Reinaldo Teles

Pinto da Costa mostra-se orgulhoso de todos os cargos que ocupou no FC Porto, incluindo nos 20 anos até chegar à presidência do clube. A ligação afetiva ao hóquei em patins é conhecida, a ligação a Pedroto no futebol era evidente, a ligação ao boxe era quase nula antes de chefiar a secção mas não mais a esquecerá. Foi lá que conheceu o então pugilista Reinaldo Teles, a pessoa com quem ficaria com a ligação mais íntima no contexto portista. “Um dia disse que confiava no meu cão e no Reinaldo e de facto foi o exemplo que eu encontrei de uma confiança ilimitada e cega. O Reinaldo era um amigo de todas as horas, não era das horas boas, era de todas as horas. Um homem afável, que tinha uma força invulgar, um atleta, mas era um pacificador, um homem bom”, destacou numa das homenagens feitas após a sua morte, em 2021.

José Maria Pedroto

O treinador que ainda hoje muitos recordam como alguém que estava à frente do seu tempo será sempre a alma gémea de Pinto da Costa no plano técnico e sobretudo na forma como via também o FC Porto como o bastião contra um centralismo que reduzia o panorama nacional aos grandes clubes de Lisboa. Aliás, uma das “condições” para assumir uma candidatura a líder dos azuis e brancos foi poder contar de novo com o treinador com quem tinha trabalhado enquanto chefe do departamento de futebol (e saíram na mesma fase em litígio com o então líder Américo de Sá após a final da Taça de Portugal de 1980). O Zé do Boné ganhou dois Campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça pelos dragões mas uma doença que só mesmo a mulher, o médico e Pinto da Costa sabiam terminou demasiado cedo a sua carreira, não chegando a ir à final da Taça das Taças de 1984 frente à Juventus. Em 1985, perdeu o técnico, o homem e o amigo.