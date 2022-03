"É aqui que a história está a ser feita". A viagem dos líderes europeus a Kiev

“Juntamente com o vice-primeiro-ministro Jarosław Kaczyński, o primeiro-ministro Petr Fiala e o primeiro-ministro Janez Janša, vamos para Kiev encontrar-nos com o Presidente Zelensky e com o primeiro-ministro Denys Shmyhal. A Europa tem de garantir a independência da Ucrânia e assegurar que está pronta para ajudar na reconstrução da Ucrânia”, anunciou no Twitter o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, identificando o seu vice-primeiro-ministro e os chefes do governo da Chéquia e o da Eslovénia. Morawiecki terá, de resto, segundo a BBC, sido o mentor de uma deslocação à capital ucraniana que a própria comitiva polaca reconhece que decorre sob um contexto de elevado risco.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Marcin Przydacz, admitiu que a presença em Kiev (rodeada de forças militares russas, sob constante ameaça de bombardeamentos e o coração do plano ofensivo dos generais do Kremlin) acarreta perigos. Mas sublinhou que esse era um risco que “valia a pena correr, em nome dos valores” que os líderes europeus pretendem firmar numa Ucrânia ocupada por forças militares russas.

Esse risco não se esgota, porém, na segurança dos líderes polaco, esloveno e checo — foi também Przydacz quem fez questão de anunciar publicamente que, antes da partida para a capital ucraniana, Vladimir Putin foi informado da intenção de Morawiecki, Fiala e Janša se encontrarem com Volodymyr Zelensky. E o Kremlin sabe que qualquer evento que ameace a segurança dos três líderes terá uma consequência imediata no escalar da situação.

Together with Deputy PM Jarosław Kaczyński, PM @P_Fiala and PM @JJansaSDS we are going to Kiev to meet President @ZelenskyyUa and PM @Denys_Shmyhal. Europe must guarantee Ukraine's independence and ensure that it is ready to help in Ukraine's reconstruction. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Também Fiala recorreu ao Twitter para afirmar que a visita tem como objetivo “expressar o apoio da União Europeia à Ucrânia e à sua liberdade e independência”. Polónia, Chéquia e Eslovénia são membros da NATO e da União Europeia.

Tato návštěva je zorganizována po konzultacích s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a nezávislosti. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Uma viagem de risco elevado — também para o Kremlin

Horas depois destes anúncios, o grupo chegava à capital ucraniana — entraram de comboio pela Polónia, em direção a Lviv, seguindo depois para Kiev (só a viagem entre as duas cidades ucranianas pode durar até 12 horas; com partida de Cracóvia, junto à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, o trajeto pode demorar quase 16 horas a ser percorrido de comboio).

Ao final da tarde, Morawiecki divulgava as primeiras fotografias na capital ucraniana, num local desconhecido. “É aqui, numa Kiev devastada pela guerra, que a história está a ser feita. É aqui que a liberdade luta contra o mundo da tirania. É aqui que o futuro de todos nós está em jogo. A UE [União Europeia] apoia a UA [Ucrânia], que pode contar com a ajuda dos seus amigos, trouxemos esta mensagem a Kiev hoje”, escreveu no Twitter.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Um breve vídeo do encontro com o Presidente ucraniano foi também divulgado no Facebook, com Volodymyr Zelensky a afirmar que a visita é “um grande sinal de apoio”. De acordo com o chefe de gabinete do primeiro-ministro polaco, a delegação pretende fazer uma proposta concreta de ajuda ao governo ucraniano.

A visita foi organizada com o conhecimento do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a ideia a ser transmitida durante o encontros dos líderes europeus, na semana passada, em Versalhes — a viagem foi, no entanto, mantida em segredo até esta terça-feira. Alguns órgãos de comunicação social referem que Charles Michel chegou a alertar para os riscos de segurança que a deslocação representava, mas ainda que os três países tenham ido em representação própria, o governo polaco diz terem contado com o acordo das instituições europeias. O chefe de gabinete do primeiro-ministro polaco, Michal Dworczyk, disse mesmo que “nem todos” os líderes europeus “estavam dispostos a participar” nesta viagem.