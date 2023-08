Queridas irmãs e irmãos: bom dia! Obrigado, D. José Ornelas, pelas suas palavras, e obrigado a todos vós pela presença e oração. Rezámos o Rosário, uma bela oração cheia de vida, porque nos põe em contacto com a vida de Jesus e de Maria. E meditámos os mistérios gozosos, que nos lembram que a Igreja só pode ser uma casa cheia de alegria. A pequena capela em que nos encontramos é como uma bela imagem da Igreja: acolhedora, sem portas . A Igreja não tem portas, para que todos possam entrar. E aqui também podemos insistir para que todos possam entrar, porque esta é a casa da mãe, e uma mãe tem sempre o coração aberto para todos os seus filhos, todos, todos, todos , sem exceção.

O Papa Francisco voltou este sábado a abandonar o discurso que trazia preparado para ler em Fátima. Perante 200 mil pessoas reunidas no Santuário de Fátima — menos do que as 500 mil previstas para este momento rápido, à margem da agenda oficial da JMJ de Lisboa —, o Papa deixou de lado as folhas de papel que trazia na mão e preferiu voltar a um tema que tem sido a marca desta viagem a Portugal: a inclusão de todos na Igreja, abraçando diferenças e transpondo fronteiras antigas da instituição. Na Capelinha das Aparições, o coração da capital espiritual de Portugal, o Papa Francisco fez alusão à grande estrutura sem portas e sem paredes que alberga os peregrinos de Fátima junto à imagem de Nossa Senhora e repetiu a mensagem que tinha deixado na cerimónia de acolhimento (e na qual tinha insistido na Via-Sacra): a Igreja tem lugar para “todos, todos, todos”. Uma garantia de inclusão que o Papa não se tem cansado de reiterar, concretamente visando quem na Igreja pensa o oposto. Casos ocorridos esta semana em Lisboa, como a invasão de uma celebração da comunidade LGBT por parte de católicos ultraconservadores, explicam a necessidade do Papa de continuar a insistir na mensagem.

E estamos aqui, sob o olhar materno de Maria, estamos aqui como a Igreja, a Mãe Igreja. E a peregrinação é um traço mariano, porque a primeira a peregrinar depois da anunciação de Jesus foi Maria. Assim que ela descobriu que sua prima estava grávida — e a prima era muito velha — saiu a correr . É uma tradução um pouco solta, mas o Evangelho diz: “Saiu às pressas”, diríamos, saiu a correr, saiu a correr com aquela ânsia de ajudar, de estar presente.

Apesar de a passagem de Francisco por Fátima não estar diretamente relacionada com a Jornada Mundial da Juventude — era uma vontade expressa pelo próprio Papa, a de passar por Fátima quando visitasse Portugal por ocasião da JMJ —, o chefe da Igreja Católica centrou a sua mensagem aos presentes em Fátima no tema do evento: a passagem do evangelho onde se lê que, depois da anunciação, Maria se levantou e “partiu apressadamente” ao encontro da sua prima Isabel. É a partir dessa “pressa” de Maria em ir ter com a prima, que era muito velha e que, apesar disso, tinha engravidado, que Francisco procura ilustrar a “ânsia” que deve motivar os católicos a fazer o bem e a combater o autocentrismo. Maria tinha descoberto que estava grávida e podia ter preferido manter-se centrada apenas em si, mas não hesitou em sair rapidamente ao encontro de Isabel.

