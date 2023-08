Foi um discurso interrompido a meio, mas divulgado na íntegra pelo Vaticano. O Papa Francisco visitou esta sexta-feira o centro paroquial da Serafina, numa das zonas mais empobrecidas da cidade de Lisboa, e proferiu parte do seu discurso focado na luta quotidiana contra a pobreza e na necessidade de “sujar as mãos”. A meio do discurso, porém, justificando-se com dificuldades na leitura por causa dos óculos — num palco com muitos holofotes apontados para Francisco — o Papa interrompeu o discurso e prometeu que o Vaticano o divulgaria na íntegra depois. Antes de terminar, porém, ainda falou de improviso perante utentes e responsáveis de associações sociocaritativas da Igreja Católica. Aqui fica a intervenção completa do Papa Francisco, segundo o texto divulgado pelo Vaticano, incluindo a parte que foi lida, a parte improvisada e a parte que não foi lida.

