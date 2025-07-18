Emma Dante e a dança como salvação: “Há sempre algo enterrado dentro de nós que o teatro deve desenterrar”

Desta vez, o “manifesto político e social” de Emma Dante resulta num espetáculo sobre os os invisíveis do quotidiano: há um ferroviário, uma mulher ucraniana que foge dos bombardeamentos, um migrante que chega do Congo, um militar que exalta a guerra, dois apaixonados em que ela hesita em casar, uma família religiosa, uma mulher iraniana, dois jogadores do Palermo. “São fragmentos de horror e de beleza” que tomam um palco despido e habitado apenas pelas paisagens de corpos, luzes e sons. “É um espetáculo mais performativo que narrativo. Desde o início, nasceu como o fluxo de um riacho: devia correr. As atrizes e os atores tinham de formar uma comunidade em movimento e, no movimento, desenrolar a vida. É um espetáculo que fala de todos para todos. Quase elementar, como elementares são comer, caminhar, trabalhar, morrer”. Também não há um enredo claro, tal como a vida, que “nunca tem um enredo preciso, nunca é coerente até ao fim, e certamente não é negociável”. “Gosto de pensar que, do mesmo modo, um espetáculo pode, na sua narrativa, aproximar-se da vida”, comenta a encenadora.

A verdade em cena não vem da biografia dos intérpretes, mas da sua capacidade de observação e empatia com o outro. “Acredito muito na autoria dos atores e atrizes, na sua singularidade e insubstituibilidade”.

Um teatro que não quer ser confortável

Emma Dante, que regressa a Almada depois do enorme sucesso que foi As irmãs Macaluso, em 2014, que correu mundo e a afirmou como incontornável encenadora e dramaturga italiana dos nossos tempos, responde por escrito às perguntas do Observador em virtude da barreira linguística que nos separa — explicação que não usa para se furtar às perguntas ou encostar-se aos monossílabos.