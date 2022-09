O prolongamento da guerra na Ucrânia, a inflação, que embora tenha abrandado em agosto, continua elevada, e os receios de uma retração da economia estão a deixar os empregadores receosos quanto aos próximos meses. Esse receio está já a refletir-se nas perspetivas de contratação, que estão a resfriar. E nas de despedimentos, que estão a subir, ainda que ligeiramente.

São já sinais da hesitação e apreensão. Um estudo do ManpowerGroup feito junto de 510 empresas portuguesas sobre as previsões de contratação e despedimento para os últimos três meses do ano, a que o Observador teve acesso, revela que encolheu a percentagem de empregadores convictos de que vão conseguir manter o número de trabalhadores que tem atualmente: de 46% no terceiro trimestre para 42% no final do ano. Esses 4 pontos percentuais parecem ter ido para o grupo de empregadores que pensam despedir nos próximos meses, uma proporção que subiu de 10% para 14%. Ao mesmo tempo, mantém-se a proporção de trabalhadores que esperam aumentar as equipas — 41%.

Nas contas do Manpower Group, essas estimativas traduzem-se numa criação líquida de emprego (a diferença entre a percentagem de empregadores que preveem um aumento na sua força de trabalho e a percentagem de empregadores que antecipam uma diminuição, mas ajustada de sazonalidade) de 31%, um ponto percentual abaixo das perspetivas para o trimestre anterior, mas quatro acima do segundo trimestre do ano, nos primeiros meses da guerra na Ucrânia. Ou seja, estima-se um abrandamento na reta final do ano.

