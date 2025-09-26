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Encontro entre Zelensky e Trump na ONU, destruição do supertufão Ragasa e a paralisação total pela Palestina em Itália. As imagens da semana

Zelensky e Trump reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU. Milhares protestaram em Itália pelo fim da guerra em Gaza e a destruição do supertufão Ragasa no leste asiático. As imagens da semana.

De encontros entre os líderes mundiais em Nova Iorque, às catástrofes naturais em diferentes latitudes do globo e greves gerais que paralisaram Itália pela paz na Palestina, esta semana teve vários acontecimentos nacionais e internacionais que mereceram grande destaque nos jornais de todo o mundo.

A semana ficou marcada pela Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. As guerras na Ucrânia e em Gaza continuaram as ser os tópicos mais abordados nos discursos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente e fez o seu sexto e último discurso na ONU defendendo o “cessar-fogo total, imediato e incondicional” na Ucrânia. À margem da Assembleia Geral, Volodymyr Zelensky e Donald Trump estiveram, mais uma vez, reunidos. Desta reunião, a grande novidade foi a mudança de opinião de Trump em relação à recuperação do território ucraniano anexado pela Rússia. O Presidente dos EUA disse que “a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está numa posição de lutar e ganhar toda o país nos seus contornos originais”. Defendeu também que fossem abatidos os jatos russos que violarem o espaço aéreo da NATO.

Imigrantes em protesto, Mourinho regressa a Portugal e Trump no Reino Unido. As imagens da semana

Em Portugal, com o início oficial da campanha para as eleições autárquicas na próxima semana, continuaram os debates entre os candidatos à câmaras municipais dos diferentes concelhos do país.

As catástrofes naturais voltaram a fazer estragos em diferentes zonas do mundo. Na Ásia, em Taiwan, Filipinas e China, o supertufão Ragasa causou inúmeros estragos, deixou mais de 17 mil pessoas desalojadas e, segundo as últimas atualizações, já provocou 27 mortos. No Estado de São Paulo, no Brasil, as chuvas fortes provocaram quedas de árvores e desabamentos de terra, deixando várias pessoas feridas e desalojadas.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.

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Trump e a viúva de Charlie Kirk na homenagem ao influencer nacionalista norte-americano, assassinado a tiro enquanto discursava numa universidade
AFP via Getty Images
Milhares de pessoas protestaram em várias cidades italianas contra o genocídio em Gaza. Greve geral bloqueou portos, transportes públicos e ferrovias
GETTY IMAGES
Em Milão houve confrontos com a polícia. Nesta imagem é perceptível o fumo que ficou no fim dos confrontos
REUTERS
Em Turim, o grupo de manifestantes bloqueou a autoestrada que vai até Milão
REUTERS
Após a suspensão do programa de Jimmy Kimmel, na sequência dos comentários sobre o assassínio de Kirk, a ABC anunciou o regresso ao ar. O novo episódio teve a maior audiência da década
REUTERS
Aitana Bonmatí, jogadora do Barcelona, e Ousmane Dembélé, jogador do PSG, conquistaram a Bola de Ouro
AFP via Getty Images
Debate da SIC entre os candidatos às eleições autárquicas para a Câmara Municipal do Porto
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Encontro entre Trump e Zelensky durante a Assembleia Geral da ONU. No final do encontro, o Presidente dos EUA mudou de opinião e disse que a Ucrânia está em condições de "ganhar" todo o território
ZelenskyyUa via X
Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente Assembleia Geral da ONU. Discursou pela sexta e última vez, defendendo o "cessar-fogo total, imediato e incondicional" na Ucrânia
AFP via Getty Images
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Vento forte, quedas de árvores e desabamentos de terra que aconteceram por causa das fortes chuvas deixaram 24 pessoas feridas e 33 desalojadas no Estado de São Paulo, no Brasil
AFP via Getty Images
Familiares transportam os corpos de crianças palestinianas que morreram após um ataque aéreo israelita durante uma operação militar, no Hospital Árabe Al-Ahli, em Gaza
REUTERS
O supertufão Ragasa, a tempestade mais forte registada desde o início do ano em todo o mundo, atingiu vários países asiáticos. Em Taiwan provocou vários estragos e causou 17 mortes
REUTERS
Nas Filipinas, o supertufão causou 10 mortes e deixou pelo menos 17.500 pessoas desalojadas devido a inundações e deslizamentos de terra
REUTERS
GettyImages-2236615160
Já em Macau, as ruas transformaram-se em rios com detritos a flutuar, obrigando as equipas de resgate a recorrer a barcos insufláveis para salvar as pessoas que ficaram presas
EDUARDO LEAL/AFP via Getty Images
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo primeiro-ministro, Luis Montenegro, assistem ao concerto da cantora Carolina Deslandes, no primeiro dia da Festa do Livro de Belém
JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Instalação temporaria de estátua de Donald Trump e Jeffrey Epstein no National Mall
Uma estátua de Trump e Epstein de mãos dadas surgiu em frente ao Capitólio. Nos últimos meses, as ligações entre os dois, fruto de uma amizade desde os anos 80, causaram embaraços políticos a Trump
Getty Images
A Casa Branca inaugurou o "Hall of Fame" Presidencial, corredor junto à Sala Oval, que deveria ter retratos de todos os presidentes dos EUA, mas o de Biden foi substituído por uma caneta automática
Getty Images
Milhares de palestinianos foram forçados a fugir para o sul da Faixa de Gaza na sequência de mais uma operação militar israelita na zona norte daquela região
REUTERS
Trump puxa a cadeira para Erdogan se sentar e assinar o livro de visitas da Casa Branca antes da reunião entre os dois presidentes
Anadolu via Getty Images
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