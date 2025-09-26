Encontro entre Zelensky e Trump na ONU, destruição do supertufão Ragasa e a paralisação total pela Palestina em Itália. As imagens da semana

De encontros entre os líderes mundiais em Nova Iorque, às catástrofes naturais em diferentes latitudes do globo e greves gerais que paralisaram Itália pela paz na Palestina, esta semana teve vários acontecimentos nacionais e internacionais que mereceram grande destaque nos jornais de todo o mundo.

A semana ficou marcada pela Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. As guerras na Ucrânia e em Gaza continuaram as ser os tópicos mais abordados nos discursos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente e fez o seu sexto e último discurso na ONU defendendo o “cessar-fogo total, imediato e incondicional” na Ucrânia. À margem da Assembleia Geral, Volodymyr Zelensky e Donald Trump estiveram, mais uma vez, reunidos. Desta reunião, a grande novidade foi a mudança de opinião de Trump em relação à recuperação do território ucraniano anexado pela Rússia. O Presidente dos EUA disse que “a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está numa posição de lutar e ganhar toda o país nos seus contornos originais”. Defendeu também que fossem abatidos os jatos russos que violarem o espaço aéreo da NATO.

Em Portugal, com o início oficial da campanha para as eleições autárquicas na próxima semana, continuaram os debates entre os candidatos à câmaras municipais dos diferentes concelhos do país.

As catástrofes naturais voltaram a fazer estragos em diferentes zonas do mundo. Na Ásia, em Taiwan, Filipinas e China, o supertufão Ragasa causou inúmeros estragos, deixou mais de 17 mil pessoas desalojadas e, segundo as últimas atualizações, já provocou 27 mortos. No Estado de São Paulo, no Brasil, as chuvas fortes provocaram quedas de árvores e desabamentos de terra, deixando várias pessoas feridas e desalojadas.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.