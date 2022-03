Entre a culpa e o amor, Jonas Hassen Khemiri escreveu uma redenção familiar: "Como é que tomamos realmente conta uns dos outros?"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tentar mudar a fralda ao mais pequeno, não pára de espernear, agarrar-lhe as pernas com mais força, começa a chorar, a irmã faz birra, não se veste, insistir para que se despache, diz que não gosta mais de ti, o mais pequeno está a atirar bocados da comida ao chão, o dia ainda nem começou. Estamos fartos disto tudo.

O último livro do sueco Jonas Hassen Kherimi acaba de ser editado em Portugal e fala das tensões de uma estrutura familiar composta por um pai que é também avô, que tem uma filha e um filho que é também pai – o miúdo de fraldas e uma miúda de quatro anos. Uma segunda filha aparecerá a meio para ensombrar a história, assim como a mãe que é também avó e diz não ter mais de os aturar.

Vencedor do prémio Médicis Étranger e finalista do National Book Award, A Cláusula Familiar é um livro que acompanha dez dias na vida destas pessoas. Denso, contido, um relato do quotidiano cujas angústias e alegrias são prensadas até à última gota, Hassen Kherimi falou com o Observador sobre o seu sexto romance, por videochamada, a partir da Biblioteca Pública de Nova Iorque, de onde se destacava a lombada de um livro a dizer “Warhol”, às riscas laranja, verde e amarelo.

▲ A capa de "A Cláusula Familiar", de Jonas Hassen Khemiri (Elsinore)

Porque é que as personagens não têm nomes?

Normalmente, quando escrevo, dispendo muito tempo a escrever frases que reconheço e, de repente, aparece uma frase que se torna num mistério para mim. Uma frase que me faz querer atirar para o lixo todas as frases anteriores. A frase com o mistério é a frase que começa o livro. É como tenho escrito os meus romances até agora. Com este livro, tinha um projeto maior no qual estava a trabalhar e, por frustração, caiu – sentia que aquele livro não tinha o tipo certo de vida. Abri um novo documento e escrevi a frase que é a primeira frase deste livro: “Um avô que é pai volta ao país que nunca deixou.”

Pode elaborar sobre o mistério da frase?

Essa frase criou um mistério em mim porque é muito difícil regressar a um país que nunca se deixou. Fiquei curioso com este pai, que era tanto pai como avô. E tinha também já escritas umas 20 páginas acerca desta família. A resposta honesta e simples é que estas personagens continuavam a recusar nomes. Elas continuavam a dizer que não eram apenas os seus nomes. Podemos perguntar: o que é um nome? É um ponto de referência que nos capta? Um nome pode tornar-se num invólucro? Coloca fronteiras que decidem quem somos e quem não somos? Este livro é muito acerca do retrato íntimo de uma família cujas personagens tentam mudar constantemente. A pergunta é: é possível mudar, dentro da estrutura familiar? Se sim, como é que se faz? A família é um sistema de co-dependência e, no momento em que alguém muda – como o filho que quer mudar a sua relação com o pai, o pai que quer mudar a sua com os seus filhos, a mãe que é irmã e quer trazer de volta o filho –, todos os outros têm de adaptar-se. De certa forma, seguimos esta família perfeitamente normal, deveras caótica, durante dez dias, em que estão desesperadamente a tentar mudar enquanto se mantêm ligados ao amor que têm uns pelos outros. Se não se amassem, as coisas seriam mais fáceis.