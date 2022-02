Entrevista a João Benedito. "Seja o maior dos investidores ou o maior dos ídolos, o clube não pode passar para as mãos de alguém"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Teve mais 1.018 votantes, acabou com menos 5.832 votos, reuniu 36,84% das preferências, ficou a cerca de cinco pontos e meio percentuais do vencedor. João Benedito, antigo jogador e capitão do futsal do Sporting, foi um dos protagonistas das eleições do Sporting em setembro de 2018, acabando por ser derrotado por Frederico Varandas numa corrida a seis onde os restantes candidatos juntos ficaram apenas com 20%. No entanto, e ao contrário do que costuma ser normal no clube, quis ficar suficientemente longe para não perturbar os órgãos sociais mas suficientemente perto para acompanhar a realidade dos leões como sempre fez. Com isso, ao longo de três anos e meio preferiu recusar todos os pedidos de entrevista que foi recebendo, até mesmo quando lhe chegaram a dizer que se falasse poderia contribuir para que tudo mudasse no clube. Agora, na antecâmara de novo ato eleitoral e após o fecho do mercado, quebra o silêncio.

Em entrevista ao Observador, o agora gestor de 43 anos assume que não será candidato nas eleições do clube de Alvalade de 5 de março e explica as razões que o levam a tomar essa posição depois dos 39.187 votos que reuniu em 2018. “Neste momento vejo que há um indicador muito importante que tem de ser respeitado, que é a felicidade dos sportinguistas”, destaca em relação a uma decisão mais difícil de tomar do que em 2018. Ainda assim, e entre a visão “construtiva e não crítica” do que correu melhor ao longo dos últimos três anos e meio, aponta aquilo que entende serem as grandes prioridades para aquilo que define como “o mandato mais importante da história do Sporting porque pode correr o risco de deixar de ser dos sócios”.

O Sporting fecha esta quinta-feira o prazo para a apresentação de candidaturas, o João Benedito foi o candidato com mais votantes mesmo não tendo mais votos nas últimas eleições de 2018. Vai ser novamente candidato?

Este processo eleitoral vai ser um processo muito importante para o Sporting mas, de forma objetiva, não serei candidato nestas eleições.

Por alguma razão em especial?

Por várias razões. Para tomar uma decisão destas os critérios de ponderação são muito elevados. Em 2018 candidatei-me com um compromisso de voltar a trazer o desporto ao clube mas neste momento vejo que há um indicador muito importante que tem de ser respeitado, que é a felicidade dos sportinguistas. Acho que, com o manancial que todos aqueles votantes me deram e com a legitimidade que me conferiram em 2018, estar a candidatar-me neste momento e estar a pôr em causa de alguma forma esta estabilidade que se está a viver não fará sentido. É uma decisão muito ponderada, em 2018 foi uma decisão difícil porque não é fácil para alguém que esteja por bem a avançar para uma instituição como o Sporting, tem de ser algo muito refletido. Mas se tivesse de escolher entre as duas decisões, esta agora custou-me um pouco mais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Acredita então que, dentro de todo o universo de votantes em 2018, o que impera nesta altura é a felicidade e não o modelo que defendia?

São alturas completamente diferentes. O Sporting tem essa característica muito própria de conseguir viver emoções díspares em curtos espaços de tempo. Neste momento, avaliando o que se está a passar, e mesmo sabendo que a avaliação de um clube e do que é a sua gestão tem de ser feita a mais níveis, para o comum adepto e para aquele que gosta do Sporting, aquele que é sócio e simpatizante, que educa os seus filhos sobre as premissas sportinguistas, ele está feliz com o que é a vertente desportiva. Há outros aspetos que têm de ser analisados, como o fenómeno social ou a questão financeira, a parte institucional que tanto se falou, como os estatutos e afins, mas, neste momento, o Sporting conseguiu inserir-se num clima onde temos de analisar esta vertente desportiva dos títulos, olhar para as premissas financeiras de estarmos em lugares de Champions que são muito importantes. Esta ponderação não tem só a ver com as eleições e com o último dia de uma possível candidatura porque entretanto fechou o mercado e essa estabilidade era também importante. E temos de olhar ainda para um último ponto que é o desnorte dos nossos adversários ou concorrentes, não gosto de dizer adversários, um desnorte total por parte de Benfica e FC Porto…