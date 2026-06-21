"Everybody wants a piece of Portugal". David Rodrigues, o português que ensina a América a cozinhar bacalhau

Filho de imigrantes portugueses e criado em Nova Jérsia, David Rodrigues transformou a saudade de casa no motor de um fenómeno digital. A jornada na cozinha intensificou-se quando se mudou para a Flórida e com os meses de confinamento na pandemia. A escassez dos sabores tradicionais obrigou-o a deitar as mãos à massa. Começou a partilhar receitas na internet e, após o vídeo de uma bifana se tornar viral, fundou o projeto “How to Cook Stuff”. Hoje, com mais de 315 mil seguidores nas redes sociais — com especial destaque para os 130 mil que o acompanham no Instagram —, David assume o papel de “embaixador” da gastronomia portuguesa, ensinando a nova geração de luso-americanos e o público norte-americano a confecionar pratos típicos num estilo prático e acessível.

A missão vai muito além de partilhar receitas; trata-se de uma ponte cultural que ajuda a comunidade a segurar-se às raízes através do paladar. David explica que a comida portuguesa sempre foi vista nos Estados Unidos como algo complexo e trabalhoso, e por isso optou por ter uma abordagem paciente, explicada em inglês e adaptada à realidade local, desmistificando clássicos como o bacalhau, o pastel de nata ou o chouriço assado. Numa altura em que Portugal “está na moda” na América devido ao boom do turismo e da emigração sénior, David aproveitou o momento ideal para mostrar que, apesar de algumas dificuldades logísticas — como a falta de queijo fresco na Flórida, que o obriga a produzi-lo em casa —, já é possível abastecer uma cozinha inteira com produtos importados diretamente de Portugal.

Com o campeonato do mundo a decorrer em solo norte-americano, David Rodrigues vive também a paixão pelo futebol e o carinho pela Seleção Nacional. O criador de conteúdos digitais destaca o orgulho de ver camisolas de Portugal vestidas por miúdos de todas as nacionalidades nas ruas americanas, um reflexo do impacto global de figuras como Cristiano Ronaldo e da própria projeção do país. Confiante no desempenho da Seleção Nacional, David encara este Mundial como um momento único na vida dos luso-americanos, que finalmente podem ver os seus heróis jogar de perto. Se for convidado a levar tachos e panelas para a cozinha da equipa portuguesa, o menu já está traçado: um Bacalhau à Brás para agradar a Ronaldo e sapateira recheada para o resto do plantel. Se a taça for para Portugal, há Cozido à portuguesa para o banquete de celebração.