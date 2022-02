Fernando Pessoa e o "Livro do Desassossego": 40 anos da obra impossível

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de ser uma das obras mais famosas de Fernando Pessoa, o Livro do Desassossego foi publicado relativamente tarde. A primeira edição saiu em 1982, 47 anos após a morte do poeta e quase 70 após a publicação do primeiro trecho, no n.º 4 da revista Águia. Para os leitores que hoje o conhecem e o dão como adquirido, parece impossível que tenha levado tanto tempo. A demora explica-se com facilidade: o Livro, constituído por centenas de fragmentos desordenados escritos ao longo de várias décadas, nunca existiu enquanto livro propriamente dito. A sua existência física é uma construção póstuma, que resulta de décadas de estudos e edições. Por não ter forma definitiva, pode ser quantos livros os seus editores quiserem. É isso que tem acontecido desde que se transformou num objeto físico, em 1982: com cada nova edição, surge um novo Livro do Desassossego, com excertos que se repetem, é certo, mas numa ordem que segue critérios próprios, definidos pelo organizador.

São vários os autores, como Jorge de Sena, pioneiro no seu estudo e um dos primeiros a mostrar interesse na sua publicação, que têm apontado e defendido essa pluralidade, que reflete, em menor escala, a pluralidade da própria obra pessoana, onde nada é estanque, mas eternamente em movimento. Uma particularidade que dificilmente será ultrapassada e que alguns editores decidiram mesmo abraçar, preferindo apresentar os diferentes excertos por ordem cronológica, destacando as diferentes fases da obra. Porque o Livro teve várias, desde que surgiu no espólio de Pessoa em 1913, quando o texto “Na Floresta do Alheamento” apareceu na Águia, até que desapareceu, em 1934, um ano antes do poeta morrer. E a sua história continuou, muito depois disso, culminando com a primeira edição, cuja história, igualmente desassossegada, decidimos contar, sem contornar as dificuldades que fazem do Livro uma obra única, impossível e eterna.

O livro e a arca: o nascimento do Livro do Desassossego

O Livro do Desassossego apareceu em 1913, um ano antes do nascimento de Caeiro, Reis e Campos. Trata-se, portanto, de um projeto que antecede os próprios heterónimos e que se estende depois deles, acompanhando Pessoa ao longo de quase metade da sua vida. Apenas Álvaro Campos, que viveu até 1935, ano da morte de Fernando Pessoa, o ultrapassou no tempo. Facto que, aliado à existência da indicação “A. de C. (?) ou L. do D. (ou outra coisa qualquer)” num dos papéis do primeiro envelope do espólio, levou Richard Zenith a notar “uma forte concordância intelectual e emocional entre o ajudante de guarda-livros”, Bernardo Soares, “e o Campos do último período, já bem menos estridente que o futurista que escreveu a ‘Ode Triunfal’. Se os poemas escritos por este heterónimo envelhecido são muito parecidos (…) aos versos de Pessoa ele-mesmo, certas prosas de Campos, como ‘Ambiente’, (…) poderiam ter sido assinadas por Bernardo Soares”, escreveu o investigador na introdução da sua edição do Livro do Desassossego. O próprio Pessoa admitiu essa aproximação na famosa carta sobre a génese dos heterónimos, dizendo a Casais Monteiro que Soares “em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos”.

Uma vida tão longa implicou necessariamente uma existência atribulada, marcada por duas fases (tal como identificadas por Jorge de Sena e Teresa Sobral Cunha), que refletem as hesitações e dúvidas do seu autor. Os apontamentos deixados no espólio dão a entender que Pessoa terá ponderado em vários momentos o que fazer com o Livro — que rumo lhe dar, como o organizar, que autor lhe atribuir. Numa fase inicial, o narrador do Livro do Desassossego “não tinha nome, não tinha uma identidade. Era uma voz em ambientes muitas vezes irreais. Às vezes não conseguimos perceber onde estamos ou em que tempo, se é na atualidade. Muitas vezes, [os textos] parecem ser atemporais”, disse Richard Zenith, em conversa com o Observador. “No início, havia alguns textos que eram já de carácter diarístico, mas a personagem a quem pertenciam não é clara. Talvez o próprio Fernando Pessoa”, sugeriu o investigador, lembrando que o poeta assinou com o próprio nome o primeiro trecho do Livro que publicou, “Na Floresta do Alheamento”.