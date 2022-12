O fenómeno não é novo, mas o avanço galopante dos preços nos últimos meses fez com que ganhasse fulgor. Nas casas dos portugueses já não é preciso chegar o Natal para que seja uma noite branca. A inflação tornou os produtos de marca própria, conhecidos vulgarmente, ainda que a contragosto da distribuição, como ‘marca branca’, em verdadeiros campeões de vendas.

Em 2022, à boleia da inflação, terá havido um desvio do consumo das marcas de fabricante para as marcas próprias na ordem dos quatro pontos percentuais. Num mercado que vale, no seu todo, 16 mil milhões de euros, equivale a cerca de 800 milhões de euros que “saltaram das mãos dos fabricantes para as mãos dos distribuidores”. As contas são adiantadas ao Observador por Pedro Pimentel, diretor geral da Centromarca, a associação portuguesa de empresas de produtos de marca.

Segundo o responsável, esta transferência de consumo é uma reação natural das pessoas “às dificuldades crescentes”, ou seja, à perda de poder de compra, e é previsível que se acentue em 2023. Para as empresas fabricantes, as dores de cabeça são certas. “Muitas vezes estes produtos são mais baratos devido à lógica das margens comerciais aplicadas a uns e a outros”, explica. E estes produtos, sendo mais baratos, tornam-se aceitáveis “quando há menos dinheiro no bolso, mesmo não sendo a opção preferida das pessoas”.

Esta tendência também é visível quando se olha para o top 3 de marcas de retalho que mais cresceram em 2022, segundo a Centromarca: Lidl, Aldi e Mercadona. Três operadores que “têm uma relação de força entre as marcas próprias e as de fabricante diferente” de outros supermercados. Em superfícies como o Continente ou o Pingo Doce, mais de 65% dos produtos à venda são de fabricante, exemplifica Pedro Pimentel, enquanto Lidl, Aldi e Mercadona têm uma proporção inversa, com mais de 70% de produtos de marca própria. “Quem frequenta estas superfícies consome mais marca branca porque não há outra”, sintetiza.

