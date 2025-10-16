General D: "Percebi que ainda havia um lugar para mim"

Mais de uma década depois, General D está de volta aos palcos. Prestes a celebrar 54 anos, aquele que foi um dos pioneiros do rap em Portugal fez o regresso a 20 de setembro com um concerto no Fórum da Maia, no âmbito do Sons no Património. Segue-se a recentemente inaugurada Casa Capitão, em Lisboa, esta sexta-feira, 17 de outubro. Mas a ideia é que 2026 seja um ano de estrada, com espetáculos por todo o país.

Radicado em Londres há muitos anos, onde criou família, Sérgio Matsinhe é um pai e avô que se dedica à culinária vegan e à gestão de uma marca de algas. Desafiado a formar uma nova banda e a regressar aos palcos, respondeu ao chamamento com a missão de recuperar as suas letras (e canções) dos anos 90, que considera terem uma relevância atual tendo em conta o momento político e social que o país atravessa.

Nasceu em Moçambique antes da revolução do 25 de Abril, mas foi criado na Margem Sul do Tejo, entre Almada, Baixa da Banheira e Miratejo. Na viragem da década de 80 para os 90, fez parte do núcleo local que iria alavancar grande parte do movimento hip hop na região de Lisboa e mesmo em todo o país. Foi um dos fundadores dos Black Company, organizou aquele que terá sido o primeiro festival de rap em Portugal. Depois de uma primeira participação num tema dos Pop Dell’Arte em 1992, lançou o primeiro single no ano seguinte — Norte Sul, produzido por Tiago Lopes, dos Golpe de Estado.

Tornou-se o primeiro rapper em Portugal a gravar um videoclipe e a trabalhar com uma editora, quando assinou com a EMI/Valentim de Carvalho para lançar o EP PortuKKKal é um Erro (1994). Com letras de forte contestação política e social, rebeldes e provocatórias, General D deu nas vistas numa época de tensões em que era raro ver-se um jovem negro com um discurso desta natureza em Portugal. Enquanto ativista, foi porta-voz da associação SOS Racismo e chegou mesmo a candidatar-se ao Parlamento Europeu pelo Movimento Política XXI.

Numa altura em que os rappers americanos eram idolatrados pelos poucos miúdos portugueses que faziam rap, General D ostentava trajes africanos e usava percussões tribais nas suas músicas — marcando desde logo a diferença, resgatando essa herança africana como elemento identitário. Gravou dois discos mediáticos e com algum impacto — Pé na Tchôn, Karapinha na Céu (1995) e Kanimambo (1997) — antes de desaparecer completamente do mapa.

[“Black Magic Woman”, canção que faz parte do álbum “Pé na Tchôn, Karapinha na Céu”, de 1995:]

Sem concertos nem música nova, Sérgio Matsinhe desvinculou-se da editora e dissipou-se. Durante anos, formou-se uma aura mitológica à sua volta. Ouviam-se rumores e relatos dispersos sobre o que teria acontecido, mas nenhum sinal de General D. Esse primeiro regresso ao espaço público só aconteceu cerca de 15 anos depois, quando em 2014 foi capa do Ípsilon, suplemento cultural do jornal Público, e deu uma entrevista a contar a sua história.

General D tinha como objetivo gravar um terceiro disco na Jamaica, com a célebre dupla de reggae Sly and Robbie. O investimento, no entanto, era bastante avultado, e sem o apoio financeiro da editora, o rapper conformou-se. Algum tempo depois, porém, conheceu um músico jamaicano, amigo de Sly and Robbie, e a dupla acabou por lhe fazer um desconto de amigo. O músico passou bastante tempo na Jamaica a trabalhar num tema, que contava inclusive com uma participação do famoso cantor Anthony B. Chegaram mesmo a gravar um videoclipe, mas nunca foi de facto lançado, por falta de apoio e condições. General D sentiu-se isolado — a ideia também era tentar internacionalizar-se, mas o plano saiu furado.

Apesar de ter um contrato com a EMI/Valentim de Carvalho para fazer pelo menos mais um disco, decidiu partir. Regressou às origens, a Moçambique, passou por Angola e pela Nigéria. Viveu no Brasil e nos EUA. Estava numa viagem de autodescoberta, sem destino à vista, e distanciou-se da música — embora continuasse a escrever letras com bastante frequência. Fez de tudo: desde limpezas a trabalhar em restaurantes de fast food. No início dos anos 2000, mudou-se então para Londres, onde já viviam a ex-mulher e os dois filhos.

General D só voltou ao ativo após a tal entrevista de 2014. Deu um concerto no festival Lisboa Mistura, com vários convidados, e no ano seguinte os seus álbuns foram reeditados. Participou ainda numa canção de Allen Halloween, Bairro Black, reencontrando o microfone tantos anos depois.

Em 2019, anunciou que estava de volta à música. Lançou o single Zombie, o primeiro desde 1997, que refletia de forma crítica sobre como as redes sociais alteraram as interações humanas. Musicalmente, era uma mescla de sonoridades que representava o seu próprio trajeto, uma viagem sónica desde a Nigéria aos EUA, passando pela Jamaica. General D adiantou que era o primeiro avanço de um álbum de regresso previsto para 2020, mas que acabou por nunca se concretizar. Agora, em entrevista ao Observador, fala sobre o regresso aos palcos, mas sublinha que não planeia lançar música nova.