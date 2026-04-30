Gonçalo Peixoto lança coleção de sportswear com a Quad e prepara entrada no universo da beleza

Quanto tempo demorou todo este processo, desde o desenho até à coleção final?

Esta coleção está a ser desenhada há muito tempo; não é uma coisa feita a correr. Estamos a trabalhar nisto há mais ou menos um ano e meio para que ficasse tudo perfeito e conforme queríamos. Houve muitos processos, muitas provas e muitos fittings.

Esta coleção é visualmente muito sóbria e em tons escuros, o que contrasta com o brilho habitual das suas coleções. Onde é que encontramos o ADN de Gonçalo Peixoto nestas peças?

Eu tento sempre que a marca Gonçalo Peixoto se preze pela qualidade, pelo corte e pelo bom fitting das peças. Quis que esta coleção fosse diferente, algo muito sóbrio e intemporal; que as pessoas comprassem hoje ou daqui a um ano e continuasse a ser bonito. Além disso, a Quad é uma marca comercial e precisa de vendas. O leque tem de ser abrangente para chegar a mais pessoas. Eu costumo dizer que o sonho só se torna realidade quando as coisas são viáveis, por isso quisemos um sonho que tivesse o máximo de sell out possível.

O facto de esta colaboração ser 100% produzida em Portugal foi um ponto importante?

Muito. Nada me deixa mais satisfeito do que uma parceria entre duas marcas portuguesas com produção em Portugal. É uma forma de mostrar que somos capazes e que as coisas são bem produzidas por alguém nosso. Isto é a verdadeira sustentabilidade: o que é feito por nós, com qualidade, bons materiais e uma produção qualificada, fugindo à produção em massa desmedida.

Nesta coleção para a Quad vemos também uma linha masculina. Como foi o processo de desenhar para o “homem Gonçalo Peixoto”?

Foi muito interessante, porque tive uma liberdade criativa extrema, pude ser feliz criativamente ao desenhar esta coleção. O homem Gonçalo Peixoto no sportswear é uma imagem verdadeira daquilo que eu faço e uso: no meu dia-a-dia ando sempre de calções, t-shirt e hoodie. Aproveitei para criar as soluções que eu próprio não encontrava, como calções com o fitting perfeito para o meu corpo. São peças intemporais, com cores que dão para combinar sempre.

Sendo a sua marca principal focada na mulher, tem planos para lançar uma linha masculina própria no futuro?

Não sei bem. Eu gostei muito da experiência e ficou aqui um “bichinho dentro da minha caixa”, mas a marca Gonçalo Peixoto é, neste momento, dirigida para honrar o sexo feminino. Tenho muitos homens que compram as nossas t-shirts, hoodies e até camisas, mas eu não penso nas peças como sendo unissexo; penso nelas para o desfile e para ajudar a contar a história. Se um dia fizer sentido e me estimular criativamente, tudo certo, mas o meu foco e prioridade continua a ser a mulher.

Mas existe uma tendência na indústria, até internacional, de criar peças unissexo e até apresentar coleções femininas em manequins com aspeto mais andrógino. É algo que também procura explorar?

Sim. É algo que peço no casting para a ModaLisboa e eu gosto muito de ter mulheres que não são tão femininas, que têm uma presença mais masculina ou um ar andrógino. E depois, apesar das roupas terem brilhos, gosto que as manequins vão com a pele muito crua, com um ar careless, despreocupado e cool. Há oito anos que faço ModaLisboa, nunca troquei a maquilhagem, é sempre a mesma há 16 coleções. Gosto dessa estética mais “tosca” e forte.

Justifica a aposta em cores mais sóbrias nesta coleção de sportwear com a intemporalidade. É algo que também tem tentado fazer na sua marca principal? Peças mais clássicas, sóbrias e intemporais?

Muito. Há uns anos as coleções eram ainda mais coloridas e brilhantes. Temos feito um exercício com a equipa para tentar reduzir a percentagem de lantejoulas que temos em cada coleção. É um trabalho que ninguém sabe, que fazemos nos bastidores. Há dois ou três anos a coleção foi marcante, mudámos efetivamente o que é a mulher Gonçalo Peixoto. E as transparências ainda existem, mas em vez de ser uma renda, é uma musseline, em que o tecido já é um bocadinho mais opaco, por exemplo. E nós tínhamos imensas clientes que nos pediam: ‘olha, crescemos com a marca. E por isso também queremos e procuramos outras coisas.’ E está tudo certo, não é? Ou seja, as pessoas crescem e mudam vontades, hábitos, e deixam de ser umas coisas e passam a ser outras. E cada vez nos pedem coisas melhores, com um melhor fitting, e que não se importam de pagar mais, porque estão mais velhas e precisam de outras coisas. E mesmo nesta coleção de inverno que vimos na última ModaLisboa, havia dois tecidos com brilho, o que era impossível para um inverno Gonçalo Peixoto há quatro anos. Não deixámos de ter uma coleção sexy, feminina e com transparências, mas arranjámos aqui outras formas, com materiais que são muito bons, que têm muita qualidade, como as sedas, musselines. Não quero erradicar o brilho, porque continua a ser aquilo que os clientes Gonçalo Peixoto procuram, mas estamos a levá-las para outro caminho. Não posso descurar as clientes que nos dão o ganha pão todos os dias, tenho que ir um bocadinho ao encontro do que elas querem no dia-a-dia se queremos que o negócio funcione.