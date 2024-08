"Há um risco grande de muita uva ficar na vinha", diz o presidente da ViniPortugal

Stocks em Portugal aumentam desde 2018, mas não há dados

Qual é o volume atualmente do stock em Portugal?

Não há dados concretos, ou muito fidedignos, sobre as quantidades stockadas em excesso. Nós precisamos, entre consumo e exportação, de 870 milhões de litros e produzimos 750. Portanto, temos aqui um défice de 120. Importamos 300 milhões. Portanto, em contas de merceeiro, temos um excesso de 200 milhões de litros. Já vi várias vezes algumas pessoas a falar sobre isto e falam na casa dos 150 milhões, mas não há números concretos.

O excesso de stocks é uma coisa recente? Ou vem ainda da pandemia?

Começou um bocadinho antes da pandemia. Nós demos um salto grande, crescemos muito na importação de vinhos em 2018. Até aí as importações rondavam os 200 milhões, passaram a rondar os 300 milhões. Portanto, houve um acréscimo de 100 milhões de litros nas importações. E também tivemos as duas últimas campanhas com produções um bocadinho acima das médias. Tendo duas campanhas grandes, tendo havido um aumento em 2018 das importações e tendo havido no ano passado uma redução de consumo em termos nacionais, isto levou a problemas nas adegas. Que não foi só este ano, de facto. Nós em cinco anos já temos quatro destilações preventivas para retirar vinho do mercado. É algo que nos preocupa, mas o setor tem capacidade de se autorregular. Basta, por exemplo, deixar de importar tanto vinho, e este ano estamos a assistir a uma quebra grande das importações a granel.

Está já a haver quebra?

Sim, no primeiro semestre quebrámos 38/39% as importações a granel em relação ao mesmo período do ano passado.

A produção lá fora foi menor?

Não, porque nós já temos excesso de vinho e, portanto, não é necessário estar a importar mais vinho. Nós já temos tanto vinho nas adegas que não precisamos importar.

Estava a referir que é a quarta campanha de destilação de crise. Já está em vigor, as verbas já estão disponíveis?

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) já abriu as candidaturas aos produtores para essa destilação de crise. Já recebeu essas candidaturas. Estão em processo de análise. Neste momento, as informações que tenho é que não haverá 100% das candidaturas que terão a destilação, mas que andará perto disso.

Qual é o volume que vai ser destilado?

Não se sabe ainda.

Mas as verbas correspondem a um determinado volume?

O senhor ministro da Agricultura conseguiu 15 milhões de euros de verbas comunitárias e, depois, no caso do Douro, vai haver um complemento de verbas do Instituto de Vinhos do Douro e Porto. No caso dos outros vinhos, resta saber se a tutela, o Ministério da Agricultura, vai querer juntar alguma verba para contemplar todas as candidaturas, ou se vamos ficar pelas 15 milhões.

Podem ser estabelecidas quotas por região?

Não foram estabelecidas as quotas por região.

Essa destilação de crise vai para quê?

Não pode ir para aquilo que nós chamamos de álcool de boca. Não pode ser álcool para consumo, ou seja, não irá parar a vodka, gins, ou coisas do género. Tem de ser para fins industriais — álcool-gel, tintas, enfim há tantos usos que podem ser dados ao álcool que não o consumo humano.

Nós temos indústria para absorver toda a destilação de crise?

Temos. Isso não tem problema. Esse escoamento está garantido. Onde estávamos a criar um problema era na capacidade para destilar todo este vinho em tempo. O que o setor pretendia era que a destilação ocorresse até à vindima que está a acontecer agora, mas não haveria capacidade nem para montar o sistema, receber candidaturas, analisar e decidir quais é que seriam contempladas, nem tão pouco para retirar os vinhos das adegas e poder destilar a tempo. Isso não daria tempo.

Então já vai tarde?

Sim. Até abril o vinho tem de ser todo retirado das adegas e destilado para que possamos usar as verbas europeias.

Vinhas não estão a ser arrancadas, mas há quem possa mudar de negócio

Em outros países, vemos casos de destruição de vinha. Portugal poderá ter de chegar a esse ponto?

Eu espero que não. Nós assistimos, de facto, a esses problemas sobretudo em França. A França, sobretudo a região de Bordéus, teve um problema grande porque centrou-se muito, em termos de exportação, no mercado da China, que tem vindo a cair desde 2017 e, portanto, a criar um problema grande a alguns países. Em Portugal nem tanto, mas em França está a criar um problema grande. Em França, a região de Bordéus o que fez, no imediato, foi disponibilizar verbas para a destilação de vinhos e tem previsto o arranque de uma área substancial de vinha. Em Portugal, como disse há pouco, nós não temos nem excesso de produção, nem excesso de vinha. O nosso problema é a importação excessiva.

Mas face à conjuntura do mercado, pode haver quem queira ir para outro negócio.

Esta instabilidade que nós estamos a viver no setor e que já levou a quatro destilações em cinco anos está a fazer com que muitos produtores de uva estejam a ponderar se vão continuar com esta atividade e, sobretudo este ano, muitos estão com problemas para vender as uvas porque não têm adegas que as recebam e as comprem. Há muitos produtores de uva com problemas.

Pequenos produtores?

Pequenos, mas atenção que no Alentejo também há alguns grandes. No Alentejo há alguns produtores de uvas com alguma dimensão que não têm onde vender as uvas. Estou a falar dos que não têm adega. Isto cria um problema para os produtores e, portanto, é provável e até expectável que alguns decidam abandonar a atividade. Mas, uma vez mais, saliento que não é por haver um excesso de vinho ou um excesso de produção em Portugal, os problemas são outros. Mas é natural que isso leve alguns produtores a desistir da atividade, dada a instabilidade que temos assistido nos últimos anos.

Fala muito do problema das importações, mas não se pode impedir que elas aconteçam, até porque grande parte são comunitárias.

Naturalmente, as importações são legais e nós não queremos nem podemos impedir. O nosso foco, enquanto ViniPortugal e enquanto setor, é conseguir exportar cada vez mais. Portanto, nós também não queremos que os países para onde nós exportamos vinho digam ‘vamos fechar as importações’. Não queremos que comecem com medidas protecionistas de impedir importações. Portanto, as importações são legais. Aquilo que nós defendemos é que haja informação aos consumidores sobre o que é que estão a consumir. Porque muitas vezes isso não acontece. Muitos consumidores são iludidos em erro ou com as marcas ou com o aspeto da embalagem porque o tamanho das letras de Mistura UE é muito pequenino. O consumidor acha que está a beber um vinho português e é um vinho espanhol que está embalado. É legal e legítimo que as pessoas consumam vinhos que sejam importados a granel ou embalados cá ou comprados fora — importados e embalados. Tudo isso é legal. O que nós defendemos é que o consumidor deve ser informado sobre aquilo que tem e não seja enganado.

Quem é deveria fazer essas campanhas de informação? A ViniPortugal poderia ser o elo para fazer isso?

Todo o setor tem de se empenhar nisso. Tem de haver mais controlo na rotulagem. Nós temos vindo também a pressionar o Ministério no sentido de aumentar o tamanho das letras de origem do produto, como solução possível. Estou na ViniPortugal há quase cinco anos, estive no IVV seis anos, e durante estes anos todos, em quase todos os meus discursos para o setor, lembro a importância de pôr o nome Portugal na rotulagem. Eu vejo países que põem o país na frente da rotulagem e em tamanho grande. Os chilenos até dizem proudly produced in Chile, orgulho de produzir no Chile. É uma coisa que às vezes nos envergonhamos de pôr o nome Portugal nas garrafas.

Já temos marca para isso?

Temos marca para isso. Portugal hoje em dia tem marca para isso e é bem visto lá fora e estamos a crescer. Nós somos dos países que mais cresce nas exportações — no ano passado caímos, mas foi o país que menos caiu nas exportações. Começamos a ganhar quota de mercado e a ter algum prestígio lá fora. Mas temos que usar o nome Portugal, não temos que ter vergonha do nome Portugal.

Isso não depende dos produtores e de quem faz a rotulagem, ou seja, não é uma imposição de rotulagem?

O país é obrigatório e é imposto, só que é muitas vezes escondido em tamanhos pequeninos na parte de trás do rótulo. E aquilo que eu tenho vindo já há muitos anos a alertar o setor é nós temos que pôr o nome Portugal na frente das embalagens.

A rotulagem teve agora alterações, em dezembro, por determinação europeia.

Dos ingredientes e da parte calórica.

Não se avançou, aliás como o setor quis, e Portugal apoiou, com as declarações na rotulagem de alertas de saúde, como aliás a Irlanda aprovou em janeiro deste ano. Qual era o prejuízo de ter elementos de saúde, de prevenção ou de alertas de saúde na rotulagem?

Faço a pergunta ao contrário. Qual o benefício de passar uma mensagem errada ao consumidor? Todos os estudos que são conhecidos apontam para os benefícios do consumo moderado de vinho, associado a uma dieta mediterrânea, uma dieta saudável, naturalmente associado a um estilo de vida saudável. Não é só beber vinho e depois fazer o que se quiser. Todos os estudos que existem referem as vantagens e os benefícios do consumo moderado de vinho. O problema aqui é: o que é o consumo moderado. A OMS, numa linguagem errada mas simplista porque é mais difícil explicar o que é o consumo moderado, e por isso num sentido completamente errado e sem base científica usa uma mensagem de que nenhum consumo é que é seguro e associa isto a outros disparates como os aumentos dos cancros, o que não é verdadeiro. Em geral os países produtores na Europa, e não só produtores, não concordam com isso. Infelizmente a Irlanda avançou por esse caminho, com queixas de praticamente todos os países da Europa, porque é transmitir uma mensagem errada aos consumidores, e isso nós não queremos. Que é diferente da parte calórica e dos ingredientes, que essa nós adotámos. O vinho era o único alimento que estava excluído dessa obrigatoriedade de escrever na rotulagem os ingredientes e a parte calórica, e agora foi incluído e nós não contestámos. Conseguimos, de alguma uma forma, não ter rótulos demasiado extensos, porque conseguimos passar muita informação para meios digitais através de um QR Code, em que qualquer consumidor clica e tem acesso à informação.

Em relação às mensagens relativamente à saúde, acha que já é um caminho travado?

Nós gostávamos que o caminho estivesse travado, não tenho a certeza se está. De facto a Irlanda avançou, neste momento ainda nenhum outro país avançou, pelo menos aqui na Europa, nós gostaríamos que esse caminho não seguisse, porque é enganar o consumidor, é uma mensagem errada e que não tem base científica.

Tem um grande apoiante dessa decisão, que é o atual ministro da Agricultura que é contra esse tipo de rotulagem. Está respaldado e tem segurança de que pelo menos em Portugal…

Em Portugal não acredito que isso aconteça e como não acredito que aconteça na maior parte dos países europeus. Porque é errado e não faz sentido nenhum estar a passar essa mensagem errada ao consumidor.

Tem sentido neste governo alguma aproximação ao setor? Têm tido conversas com o governo e têm conseguido passar as vossas mensagens?

Nós somos uma associação privada que representa o setor interprofissional e portanto é a associação reconhecida pelo Estado que representa o setor de vinhos, privada, e naturalmente a nossa interligação é muito mais com o Ministério da Agricultura, que tutela o Instituto da Vinha e do Vinho e que acaba por tutelar o setor. A nossa proximidade é maior com o ministro e com secretário de Estado da Agricultura.

E qual é o vosso caderno reivindicativo?

Eu não diria reivindicativo, mas aconselhamento do Ministério da Agricultura.. passam por algumas alterações legislativas no que toca à rotulagem, algum reforço de fiscalização pelo próprio setor, e aqui refiro o Instituto da Vinha e do Vinho, as Comissões Vitivinícolas, o Instituto de Vinhos do Douro e do Porto, que devem fazer mais fiscalização, mas também a ASAE e a GNR ou as patrulhas na estrada a fiscalizar o trânsito de vinhos. Depois, no que concerne à ViniPortugal em si, o que nós queremos é que continuemos a ter apoios comunitários à promoção dos vinhos em mercados externos, países terceiros, porque em tempos havia uma linha dentro da Comissão Europeia que não gostava desta medida e queria acabar com estes apoios comunitários à promoção dos vinhos europeus fora do espaço comunitário. E com toda esta situação que se passa agora na Europa, não só com Portugal, mas Espanha, França e outros países, que têm excesso de vinho, esperemos que essa medida continue.

No PT 2030 não continua?

Continua. Mas 2030 é amanhã.

Está já a pensar no próximo quadro plurianual?

Nós temos vindo a crescer muito em termos de exportações, temos vindo a crescer muito em termos de notoriedade da marca Portugal e queremos que estas medidas não tenham um fim tão próximo para nos permitir cimentar mais a marca Portugal. De alguma forma, é sensibilizar o Governo para manter em Bruxelas esta pressão sobre a importância desta medida até para vender os vinhos europeus em mercados que estão a crescer. O Brasil é um deles, está a crescer muitíssimo, e a Coreia, e o Japão e muitos outros mercados. É importante promovermos os vinhos europeus, no nosso caso os portugueses. Depois, há também a parte das taxas. O setor paga umas taxas ao Instituto da Vinha e de Vinho que os vinhos importados não pagam, estão excluídos do pagamento. E, portanto, aqui também há alguma concorrência desleal.

Pagarão na terra onde são produzidos, não?

Não na comercialização. A interprofissional de Espanha recebe as verbas que são pagas nos vinhos que são comercializados no território nacional ou exportados. Mas, em Portugal, os vinhos que são produzidos aqui e comercializados ou no mercado interno ou exportados pagam uma taxa ao Instituto. A maior parte dessa taxa vem para a ViniPortugal para promover os vinhos no espaço nacional, comunitário e mundial. Mas os vinhos importados não pagam. E, portanto, aqui também há alguma concorrência desleal. É algo que temos vindo a sensibilizar o Ministério da Agricultura para legislar no sentido dos vinhos importados também pagarem taxa, à semelhança do que acontece em Espanha. Os vinhos em Espanha que são importados e que sejam consumidos em Espanha ou exportados também pagam taxa. Em Portugal os vinhos pagam uma taxa de 0,00675 euros por litro, todos pagam menos os vinhos importados. Aqui pode haver alguma concorrência desleal por um lado. E, por outro, pormos esses vinhos a pagar taxa também nos ajuda a ter mais verbas para poder promover melhor os nossos vinhos lá fora.

Qual é o montante de verbas anual que a ViniPortugal tem?

A ViniPortugal tem um orçamento anual de 8,4 milhões de euros. De verbas que vêm desta taxa de promoção estamos a falar em cerca de 3,5 milhões.

O resto é de fundos comunitários?

O resto são fundos comunitários e fundos do próprio setor. Nós temos as ações comparticipadas até um máximo de 80%, com fundos desta taxa ou comunitários, e a restante verba são os produtores que pagam.