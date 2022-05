Hotéis destruídos, banheiras com champanhe e colares da Tiffany em sítios surpreendentes. A história do namoro de Johnny Depp e Kate Moss

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Viviam-se os tempos do grunge. Cantava-se “Smells Like Teen Spirit” e chorava-se a morte de Kurt Cobain. O ator Ewan McGregor estava prestes a transformar-se em Mark Renton e a correr ao som de “Lust For Life”, de Iggy Pop, no filme “Trainspotting”. As camisas de flanela, as jeans rasgadas e outros acessórios do punk emergiam como tendência, deixando de pertencer exclusivamente à cultura do underground.

Em 1994, uma Kate Moss de 20 anos conhecia um Johnny Depp de 31. Ela já era um nome bem conhecido nos corredores da moda, popularizada pela campanha de roupa interior da Calvin Klein, em que surge junto a um jovem Mark Wahlberg. Estava em marcha a revolução por ela, sem querer, encabeçada e que viria a romper com a imagem clássica das supermodelos altas, curvilíneas e de aspeto depurado daquela altura — como Cindy Crawford, Claudia Schiffer ou Naomi Campbell. Ele já era uma estrela do cinema: já se havia estreado no filme “Eduardo Mãos de Tesoura”, do realizador Tim Burton, e em “Gilbert Grape”, ao lado de um novíssimo Leonardo DiCaprio. Era também coproprietário do The Viper Room, clube noturno badalado de Hollywood, aquele em que, no ano anterior, em 1993, havia morrido o ator River Phoenix.

Em fevereiro de 1994 conheceram-se. Foram apresentados por George Wayne, colunista de celebridades para a revista Vanity Fair, no Cafe Tabac, no East Village, em Nova Iorque. “Agarrei na mão dela e imediatamente levei-a à mesa do Johnny no meio do restaurante. ‘Johnny, esta é a Kate. Kate, este é o Johnny. Quando fiz isto, não esperava que eles fossem destruir quartos de hotel à volta do globo”, recorda o jornalista numa publicação partilhada no Instagram esta terça-feira, 24 de maio, véspera em que, depois de muita especulação, Moss testemunhou no 22.º dia do julgamento que opõe Johnny Depp e Amber Heard.