Ao 22º dia do julgamento que opõe Johnny Depp e Amber Heard, confirma-se a participação de Kate Moss. A modelo foi a primeira testemunha a falar, em video chamada a partir de Inglaterra.

A ex top model e ex-namorada do ator, que confirmou que ambos mantiveram uma “relação romântica” entre 1994 e 1998, esclareceu o célebre incidente que teria acontecido no Golden Eye Resort, durante uma estada do casal na Jamaica. Sobre a alegação de que Kate Moss teria sido empurrada escadas abaixo por Johnny Depp, Moss recorda os contornos do episódio anteriomente evocado por Amber Heard.

Perante a pergunta se Johnny Depp alguma vez, durante a relação que mantiveram, a empurrou de algumas escadas ela responde: “Não. Ele nunca me empurrou, pontapeou ou atirou de nenhumas escadas”.