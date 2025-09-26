"Intolerável, o terror triunfa na terra e no mar": Sara Barros Leitão escreveu sobre a "tragédia dos nossos tempos", a imigração

– “Todos os que chegam causam uma perceção de insegurança a quem já cá está. E é para quem é de cá, para quem é verdadeiramente europeu, é para esses que eu trabalho, são eles quem sirvo, é a vontade deles que devo respeitar.”

Um deputado, uma intérprete e um estafeta estrangeiro discutem. A ação passa-se algures na Europa. Trocam frases-feitas sobre imigração enquanto o estafeta, um jovem que não fala a mesma língua, só quer desesperadamente entregar a encomenda ao deputado. Num debate em que os factos são abafados pelas perceções, resta a dúvida se a vitória é possível para alguém.

– “Diga-me, olhos nos olhos, sente-se segura a andar sozinha, à noite, por bairros onde só moram migrantes? Sente-se segura quando passa pelo meio de dezenas de homens, sozinhos, que a olham de cima a baixo?”

Se o discurso soa familiar é porque é. Estamos no Porto, após um ensaio de Suplicantes, a nova peça da atriz e dramaturga Sara Barros Leitão. Com o texto que assina e encena há muito finalizado, a criadora não esconde o inusitado. “Ontem estive a ver no Porto Canal o debate das autárquicas aqui no Porto. Enviei para o grupo do Whatsapp que temos [com o elenco] vários vídeos com frases que são tiradas do nosso espetáculo!”, comenta, acrescentando o óbvio: “Nenhum deles viu o nosso espetáculo”. A peça estreia-se este sábado no Teatro Aveirense, antes de arrancar em digressão pelo país.

As frases a que Barros Leitão se refere têm dominado o espaço mediático e associam imigração a “perceções de insegurança”. Naquele debate em particular, foram ditas por Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL) e Manuel Pizarro (PS), nota a encenadora. “Portanto, da esquerda à direita até uma pessoa independente, todos disseram frases que este deputado [na peça] diz. Quando perguntaram a Manuel Pizarro: ‘Mas há um problema de insegurança na cidade do Porto ou são só perceções?’ Ele responde: ‘Se as pessoas sentem que há insegurança, então há um problema de insegurança’. É exatamente aquilo que se diz no espetáculo: ‘Se eu sinto, então existe'”. No ensaio, ouvimos minutos antes: “Que saudades dos tempos em que a política se fazia com base em factos e não em perceções!”