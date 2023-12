Quando a atriz e autora Sara Barros Leitão imaginou um espetáculo sobre a Assembleia da República (AR) estava longe de antecipar que este se estrearia em plena crise política. “Não quero dizer que sou responsável por isso, porque não sou, mas a verdade é que sempre que estreio um espetáculo, o Governo cai”, diz entre risos. “Já começa a ficar meio estranho.”

Em 2021, quando se preparava para levar à cena o seu espetáculo anterior, Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a sua Patroa, o Parlamento chumbara, dias antes, o Orçamento do Estado, ditando a morte da “geringonça” e levando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dissolver a AR e a convocar eleições antecipadas. “Foi precisamente quatro dias antes. Parece que ando assim com este karma.”

Sentiu a história a repetir-se quando, a 7 de novembro, António Costa apresentou a demissão do cargo de primeiro-ministro. “Tínhamos feito um ensaio de manhã que correu muitíssimo bem. Quando chegámos do almoço, estava toda a gente agarrada aos telemóveis e a dizer: ‘o Governo caiu’. Ponto um: ‘e agora o que é que vai acontecer a Portugal?’ Ponto dois: ‘Como é que fazemos este espetáculo?’”.

