James Baldwin: 100 anos do "sobrevivente da última rebelião de escravos"

James herdou o sobrenome Baldwin, do padrasto, que o destinou a ser pastor e o educou com o Antigo Testamento. À revelia do destino que o esperava, James leu Dostoievski, foi trotskista, tornou-se demasiado amigo de brancos, especialmente judeus, desejou ardentemente ser dramaturgo, teve acessos de fúria em lugares onde se recusavam a atendê-lo por “ser negro”. A morte deste pai, e o funeral no dia em que James cumpriu 19 anos, estão descritos num dos textos que integra o volume Notas de um Filho da Terra. Um texto de uma violência lancinante que “enche o ar de gritos” e nos torna “parte da dor do universo”, sem nunca cometer os dois pecados tão em voga na literatura atual: o sentimentalismo desonesto e a descrição hiper-realista e espúria das feridas emocionais. A absoluta contenção abre espaço para o leitor ver com perplexidade e terror a sua própria vida. É que mesmo quando parece falar só dos negros, Baldwin, está sempre a falar de experiências transversais à condição humana.

Não se trata de uma questão de memória. Édipo não se lembrava das correias que lhe atavam os pés; no entanto, as marcas que elas deixaram testemunham a desgraça em direção à qual os seus pés o dirigiam (…)”

Apesar de ter decidido tornar-se escritor e não pastor, ele que, aos 14 anos, já escrevia e ministrava sermões manteve sempre um forte vinculo à palavra falada; o ato de fala surge em vários títulos dos seus livros, desde logo o primeiro, Go Tell it to the Mountain, de 1953, Tell Me How Long the Train’s Been Gone, de 1968, If Beale Street Could Talk, de 1974, (adaptado ao cinema em 2018). Mas, será durante a década de 60, quando regressa aos EUA, depois uma década a viver em Paris, que o seu talento como orador se afirma e ajuda a celebrizá-lo como uma das vozes mais importantes da luta pelos direitos dos negros. Os seus discursos nas universidades americanas, o seu pensamento claro, materializa-se como implacável no discurso, onde a dureza do que diz contrasta com os seus modos delicados, refinados, a sofisticação das roupas, cigarro sempre acesso entre os dedos magros.

Torna-se uma presença constante nas televisões, desarma entrevistadores com olhares carregados de sarcasmo e desprezo, contrapõe filósofos e teorias com os factos esmagadores da violência sobre os negros, a “experiência de andar na rua sempre com uma arma invisível apontada às costas”. O seu repto contra a violência dos negros, que os leva inevitavelmente a colapsar no preconceito dos brancos e a cumprir uma espécie de profecia, fá-lo-á rejeitar o grupo Black Panthers e de novo ser considerado um traidor. Escreverá também contra William Faulkner, cuja obra considera ser uma forma de continuar a adiar a desegregação.