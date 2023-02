O que interessa saber: ↓ Mostrar ↑ Esconder Nome: Jezzus Abriu: final de novembro Onde fica: Rua da Guiné, 1A, O que é: uma pizzaria de bairro, que aposta em fermentação natural e produtos nacionais Quem manda: o grupo Alfredo de Jesus e, em particular, Tiago Jesus Uma dica: a pizza à Bulhão Pato e a Mother of Jezzus Contacto: 21 814 2186 Horário: terça-feira a domingo, das 12h às 00h

História

Até o mais convicto dos ateus nomeia a divina providência face à surpresa, ao inesperado, arriscamo-nos a dizer. E quantas vezes não chegará essa sensação de pasmo por via das papilas gustativas?

Atente ao número 1A da Rua da Nova Guiné: quase na esquina com a Avenida Almirante Reis, vai deparar-se com “Jezzus” e “Pizza Saves”, em letras grandes e iluminadas por luzes néon. É aqui que mora uma nova pizzaria de bairro, projeto que chega pelo grupo Alfredo de Jesus, nome do fundador do negócio familiar, agora e em parte, nas mãos de Tiago Jesus.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.