Italiano à italiana, Corleone é um saltinho à Costa Amalfitana sem sair da Baía de Cascais

Antes, é preciso perguntar: porquê Itália? A resposta está em Rodolfo de Santis, o chef italiano natural de Puglia que Miguel Garcia conheceu há 22 anos, quando vivia e trabalhava em Itália. “Trabalhámos juntos no restaurante Il Lago, que fica no Four Seasons Hotel Des Bergues, em Genebra. Depois, o Rodolfo sai de Genebra e vai para o Brasil. Eu venho para Lisboa. Voltámos depois a encontrar-nos no Brasil, onde eu vivi 10 anos”, conta Miguel. “O Rodolfo vai para São Paulo, abre o primeiro restaurante, abre o segundo, isto em 2016, e vira um fenómeno no Brasil”, explica, referindo-se ao Nino Cucina, que fez de Rodolfo um dos chefs italianos mais conhecidos daquele país da América do Sul.

Em 2022, quatro anos depois de voltar para Portugal, Miguel adquire ambas as localizações do Café de São Bento e, um ano depois, abre o Bougain Restaurant & Garden Bar, irmão mais velho do Corleone, também ele em Cascais. “Quando resolvo fazer este restaurante, tem de ser o Rodolfo”. E assim foi. Rodolfo de Santis aceitou o desafio e assinou a carta do Corleone, que se apresenta como la vera cucina italiana. Sob a sua consultoria, esta está nas mãos do chef Victor Vieira.

Espaço

Dentro ou fora? Difícil de responder. Plantado à beira mar, o Corleone é composto por dois espaços que dialogam entre si, numa sintonia de cor, frescura e luz. Cá fora, sentamo-nos para almoçar com o mar a fazer-nos companhia e o sol a querer esgueirar-se pelo chapéus que cobrem este terraço, sem nunca impedirem a iluminação de passar. Nas mesas, vestidas de branco, descansam loiças da Vista Alegre e vasos Testa di Moro, que tanto cumprem o seu propósito — com pequenas plantas a encher o seu interior — ou são utilizados como copos.

“São vasos feitos por um artesão em Sicilia. A Teste di Moro é a história de uma siciliana e de um mouro do Norte de África que se apaixonam. O jovem comerciante estava de passagem por Palermo e eventualmente teria de voltar para casa, onde a sua mulher e filhos o esperavam. E há um dia em que ela descobre que ele a traía. A siciliana recebe-o e não faz mais nada, só cortar a cabeça dele. E põe a cabeça na varanda de casa, com uma planta de flores em cima”, conta Miguel, acrescentando: “No fundo, a mostrar à região onde ela vivia o que é que ela fazia a quem a traísse. E está aí a Teste di Moro.”

Não só no terraço, também cá dentro estes vasos decoram as mesas, que imitam as lá de fora. De toalha branca, todas têm vista para o mar, assegura Miguel. E é a este mar que as paredes vão buscar o tom, num azul mais escuro que serve de base para os quadros de inspiração italiana que decoram o espaço. Já a meio da principal sala, o limoeiro, num vaso terracota, estica-se até ao teto e contagia a tela branca com os desenhos de folhas e de limões que, como ramos, se espalham até ao bar. “Um bocadinho como o Bougain, o Corleone também tem os seus recantos”, afirma o dono do restaurante, referindo-se a três espaços mais reservados e igualmente decorados, mas com uma diferença: as paredes são revestidas com azulejos da Viúva Lamego.

“Nós pegámos pelo sul de Itália. Fomos buscar várias referências de Costa Amalfitana, de Sicília. Ambientes, no fundo, de restaurantes positanos, em cima do mar. Restaurantes al fresco, as cores, tudo. E chegámos aqui”, conclui Miguel.

Comida

Se pelo espaço e pelo nome — que remete para a comuna italiana — não fosse claro que o Corleone é um restaurante italiano, a comida tira todas as dúvidas. Com os limões aqui também a marcarem presença, esteticamente, o menu do novo restaurante da Baía de Cascais é curto e direto: antipasti, primi, secondi e dolci. A começar, num vaso Testa di Moro, chega o cocktail basilico al limone (13€), que introduz os sabores de Itália com o Limoncello, acompanhado por Gin Beefeater, limão e espuma de manjericão. Também esta carta, aqui pensada pelo chefe de bar Manuel Frazão, é baseada em produtos tipicamente italianos.

Na carta principal, estes surgem logo de início nos antipasti com o vitello tonnato (16€) a tomar conta da mesa. Com alcaparras fritas, estas finas fatias de vitela quase crua são escondidas pelo molho de atum e a salada frisé antes de serem substituídas pelo crudo di Tonno (17€), que se apresenta em fatias de atum cru com creme mascarpone, gema de ovo curada e alcachofra. Por fim, antes de os primi chegarem, é a vez do arancini (12€) brilhar. Bem redondinhas, estas bolinhas de risoto crocante invadem o paladar com o sabor do tomate e da mozzarella.