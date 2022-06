Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando era miúda, Joana Marques enfiava-se no quarto para mergulhar na escova de dentes de Teresa Guilherme, com morada fiscal na boa velha televisão pop portuguesa dos anos 90, enquanto o seu irmão, o “bom aluno” lá de casa, colocava os headphones para se prender ao Nick Cave. A guionista, transformada numa estrela maior do humor, era, afinal, um bicho do mato, do contra, que fazia o seu caminho na escola agarrada às letras, ao gozo envergonhado contra os professores e aos reality shows. Veio, entretanto, um curso de Ciências da Comunicação, mas o guionismo levou-a até às Produções Fictícias, caldeirão da escrita humorística, com Gato Fedorento à cabeça, mais Eduardo Madeira ou Nuno Markl em ascensão. Queria escrever, escrever, escrever, dos flagelos da droga às peças (censuradas) de Natal. Joana Marques não queria nada com o jornalismo, nem com o ambiente universitário. A escrita era a sua arma, refúgio e desculpa perfeita para uma anti-social, mulher, ácida, mordaz, fazer parte das regras do jogo. Fê-lo quase sempre nos bastidores. E quase sempre sem pensar muito no que andava a fazer. “Fui um bocadinho à experiência em tudo. Como nunca tive plano e isso funcionou, o plano é manter-me sem um. Porquê mudar a receita?”, diz numa longa conversa com o Observador nas instalações da Rádio Renascença.

Entretanto, chegam, em 2012, os “Altos e Baixos” no Canal Q ao lado de Daniel Leitão, seu marido. O programa bomba viraliza e arranja chatices ao pequeno canal de humor. Porque gozar com celebridades, tirar-lhes o tapete, mostrar o ridículo da nata da nata deixava muita gente chateada. Era, diga-se, extremamente desagradável. Pois bem, Joana Marques não foi de modas e foi parar à Antena 3, deu o nome da sua rubrica à expressão que mais brotava dos comentários aos “Altos e Baixos”. Mais uma vez, a humorista fazia tiro ao alvo a todos os que se levavam a sério (ou que lhe davam graça), de cantores pimba a youtubers.

