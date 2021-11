Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Na primeira entrevista televisiva após ter fugido de Portugal, João Rendeiro garante que só volta a Portugal se for ilibado ou se tiver um indulto presidencial. Em entrevista exclusiva à CNN na estreia do novo canal de informação em Portugal, o ex-presidente do BPP admite, no entanto, que isso é “quase impossível”.

O ex-banqueiro não revela o seu paradeiro no momento da entrevista, durante a qual fala por videochamada com tecnologias que, informa a estação, impedissem o seu rastreio. Compara-se também com Ricardo Salgado, referindo que a justiça portuguesa “tem dois pesos e duas medidas”: “Salgado segue com a sua vida tranquila em Lisboa” e é “protegido pelo sistema”, diz quanto ao ex-presidente do BES. Já sobre ele, “como nunca paguei nada a ninguém e não tenho segredos de Estado, sou um poderoso fraco”.

Ao longo da entrevista, feita em colaboração com o jornal Tal e Qual, Rendeiro volta a falar da sua mulher e do caso das obras de arte sobre a qual já se pronunciara em declarações ao Sapo24. Maria de Jesus Rendeiro está neste momento em prisão domiciliária por suspeitas de crimes de descaminho, desobediência, branqueamento de capitais e falsificação de documentos pelos oito quadros falsos vendidos já na fase do processo contra o marido.