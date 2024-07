Kenneth Lonergan, um cineasta cético: "A propaganda faz maus filmes, passam a ser opiniões e não histórias"

Um homem de cabelo encaracolado, óculos clubmaster, está prestes a entrar num carro em Espinho. Lá dentro, vestida de branco, uma mulher loira. Os dois, tranquilo e pacientes, foram convidados a estar na vigésima edição do festival Fest, Novos Realizadores, Novo Cinema. Ele é Kenneth Lonergan, argumentista, realizador, com óscares no bolso, pelo filme Manchester by the Sea (2016), convidado a dar uma masterclass de guionismo durante o festival. Ela é J. Cameron-Smith, atriz que interpreta Gerri Kellman, mulher poderosa e faz-tudo de uma das séries mais populares (e vencedoras) dos últimos anos, Succession (Max). Pela aparente normalidade, poderiam ter passado despercebidos. Aliás, no decorrer do festival, sem ser os alunos nacionais e internacionais que passaram por ali, pouca gente fez caso. Uma bênção para dois norte-americanos habituados aos palcos e exclusivos de Hollywood.

Numa longa conversa com o Observador, Kenneth Lonergan, argumentista e realizador, de Gangues de Nova Iorque a Margaret, dramaturgo e também ator (vimo-lo recentemente na série Ripley, como pai do desgraçado Dickie Greenleaf), abre o jogo sobre o processo de escrita e o cinema contemporâneo, especialmente o americano, como coisa presa aos anos 80. Há “demasiados maus argumentos” e uma boa razão para o explicar: estamos na era das mensagens através da ficção. “É uma altura muito irritante, espero que pare. A propaganda faz maus filmes. O cinema norte-americano está muito longe da política, quando se mete nesse negócio é simplista. É uma pena porque é uma grande parte da nossa vida. Os filmes passa a ser uma opinião e não uma história”, conta.

Kenneth Lonergan fala de forma simples, escolhe bem as palavras. E, quando não sabe, não sabe. Na masterclass que apresentou falou de filmes como Network (1976) ou City of Lights (1931) para explicar que no cinema não vale a pena forçar emoções. Ou inventar linhas de diálogo quando a cena não exige. Ou seguir, quase de forma militar, o que está escrito. O que importa é estar atento. Ser um bom observador do mundo, criar, dentro da cabeça, as ligações que levaram esta ou aquela personagem a reagir desta ou daquela forma. No fundo, ser um grande estudioso do comportamento humano. Percebe-se de que maneira Manchester by the Sea marcou tanto o cinema de 2016. Um dramalhão à antiga que não forçava a audiência a sentir o que não precisava de sentir. Vindo de um homem do teatro como Kenneth Lonergan — tem obra reputadíssima em Nova Iorque — não se podia esperar outra coisa. “Não há razão nenhuma para que um argumento em cinema não tenha o mesmo respeito do que um texto numa peça de teatro. Aí não existem mudanças. Toda a gente está lá para servir o texto. É uma pena. Costumo dizer que toda a gente sabe ler e escrever, ninguém sabe representar ou usar uma câmara. Portanto, ninguém entra numa rodagem e diz o que um operador deve fazer. No argumento, é ao contrário”, finaliza.