Leonardo Padura: “O grande problema de Cuba é a sua má relação histórica com os Estados Unidos”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o Philip Roth da literatura cubana este Como Poeira ao Vento do cubano Leonardo Padura, pela forma como nos dá uma imagem profunda de um país, de um povo, a partir dos blocos narrativos e temporais com que constrói uma dada realidade intergeracional – neste caso a cubana. O intervalo temporal desta história vai de 1989, ano em que cai o muro de Berlim e a que se segue a queda da União Soviética, e acaba em 2016, ano em que Obama visita Cuba e alivia as medidas de bloqueio à ilha. Pelo meio, essencialmente na primeira metade da década de 90, a crise económica agudíssima que abala os valores da revolução socialista e do chamado homem novo, responsável por um fluxo enorme de emigração ilegal.

Perante esta crise, uns decidem ir – para os Estados Unidos, para a Europa –, outros decidem ficar. E, aqui, Padura explora a diáspora cubana não apenas através da dicotomia permanência/dispersão, o que vai/o que fica, mas também ao nível do que se é/do que se poderia ter sido – caso a decisão tivesse sido outra. A história começa em Hialeah, Miami, com Adela a descobrir que a mãe fazia parte do grupo de amigos dos pais do namorado, Marcos, quando este lhe mostra uma fotografia antiga de um grupo de amigos, cujo ponto de encontro era a casa dos pais, em Fontanar, um espaço onde aquela geração – filha da revolução que aconteceu em 1959 e a primeira a ir massivamente para a universidade – encontrava refúgio. É a geração do próprio Leonardo Padura, autor da série de livros cujo protagonista é o detetive Mario Conde.

Os que partem sentem falta da terra, os que ficam são privados de muita coisa. É um retrato de uma Cuba impossível?

Não é uma Cuba impossível, é uma Cuba muito real. É uma Cuba que no ano 1990, 1991, sofre uma rutura do que vinha sendo uma evolução que parecia natural, depois de 30 anos. Mas a História é imprevisível e ocorreram acontecimentos, que vão desde a queda do muro de Berlim até ao desaparecimento da União Soviética, que afetaram diretamente a vida de Cuba. Creio que a Cuba mais impossível era a anterior, era como uma espécie de Cuba virtual que dependia de uma sustentação económica e política que provinha da União Soviética. Ao desaparecer essa sustentação, começa esta Cuba real. Esta Cuba real afeta a vida as pessoas em todos os sentidos. Faltou a eletricidde, a comida, os transportes, faltou tudo. Costumo dizer que às vezes dava a sensação de que até o ar faltava para respirar. É um momento em que a geração de que falo neste romance – a minha geração – está a entrar na sua fase de amadurecimento, da sua maior capacidade de ser socialmente útil. É uma geração maioritariamente universitária, as personagens desta história são engenheiros, arquitetos, médicos, designers, físicos, matemáticos. Como o são os meus amigos, como o sou eu, como o é a minha esposa. E, de repente, deparámo-nos com o facto de que todas as perspetivas de um futuro – inclusive a realidade de um presente – se desvaneciam. Muita gente lutou para sair para o exílio; já que não havia soluções coletivas, foram à procura de soluções individuais.

É a primeira geração a ir massivamente para a universidade.

É um fenómeno mundial. Na segunda metade do século XX, que é quando nasce esta geração, é quando se produz um crescimento das universidades em todo o mundo. Este geração [cubana] teve inclusive a oportunidade de fazer estudos universitários de qualidade. O prestígio que os médicos ou os cientistas cubanos têm tido, por exemplo, não é casual. Vem dessa preparação. Antes da revolução, em Cuba o acesso à universidade não era fácil para as pessoas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O muro caiu, houve esse chamado Período Especial de Crise em Tempo de Paz. O que é que esta geração fez com a utopia?

É um processo de que tenho falado muito através da minha escrita. Os romances, por exemplo; as personagens de Mario Conde. Os primeiros decorrem em 1989, nesse momento em que se começa a sentir uma certa incerteza. Os romances seguintes já se desenvolvem na época de crise mais difícil ou posteriormente à crise mais difícil. O Homem que Gostava de Cães falava muito desse período, falava da frustração perante a perversão da utopia. Já Como Poeira ao Vento desenvolve-se fundamentalmente a partir do ano de 1989, em que todo essa situação que vivemos provoca um grande desencanto. É um desencanto que, ainda por cima, foi alimentado pela possibilidade de conhecer. O grande jornalista polaco – o melhor jornalista do século XX –, Ryszard Kapuściński, disse no seu livro intitulado Império que nos anos 90 nos demos conta de que da História soviética conhecíamos apenas 20%. Os restantes 80% estavam escondidos, descobertos a partir da abertura dos arquivos de Moscovo. Creio que esse conhecimento alinhou ainda mais essa frustração, esse desencanto.