Leopoldo López. "Governo de Portugal não nos apoiou de maneira contundente"

Foi acusado de corrupção, inabilitado para exercer cargos públicos, esteve preso numa cadeia militar e conseguiu refugiar-se na embaixada espanhola em Caracas durante a tentativa de Juan Guaidó tomar o poder. Leopoldo López foi depois para Madrid, onde, à distância, tenta dirigir uma movimento resistente ao regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. “Tenho uma pós-graduação em sociologia militar venezuelana”, assume, com um sorriso, em entrevista ao Observador, na Web Summit, onde, esta terça-feira, participou num painel com a líder da oposição russa, Yulia Navalnaya.

Para Leopoldo López, não há quaisquer dúvidas de que Edmundo González venceu as eleições do passado dia 28 de julho. Ainda assim, o dissidente assume que uma possível tomada de posse do candidato da oposição, marcada para janeiro, é “incerta”. “O que temos é o compromisso e a certeza que a tomada de posse tem de ocorrer”, afirmou, acrescentando que também cabe à comunidade internacional pressionar para que Nicolás Maduro conceda o poder.

Em relação a Portugal, o crítico do regime venezuelano considera que o Parlamento e o Governo, ao não demonstrarem apoio ao reconhecimento de Edmundo González, estão a demonstrar fraqueza face a Nicolás Maduro. Leopoldo López salienta que a principal exportação do regime venezuelano é a “corrupção”, lembrando que Portugal já foi atingido com o que apelida de “escândalo” da exportação de computadores Magalhães para a Venezuela pelo então primeiro-ministro José Sócrates.

“Praticamente todos os dias recebo uma notícia de alguém da minha equipa que foi preso ou torturado”

Após as eleições presidenciais de 28 de julho, e não estando na Venezuela, como é fazer frente a Nicolás Maduro agora? É mais difícil do que no passado? Como é o processo?

Posso dizer que mudou. Desde a vitória contundente da oposição, que o regime não reconhece, Nicolás Maduro tem tentando manter-se no poder usando uma repressão brutal. A situação na Venezuela é de um terror absoluto para toda a população, mas particularmente para aqueles que estão que estão na política, de todos os níveis. Desde María Corina Machado ao [candidato presidencial] Edmundo González, que teve de sair de país, até aos dirigentes de base, os presidentes de câmaras, os das favelas… Não há reuniões em público, há uma perseguição absoluta e isto é o que mudou em particular. Também houve ameaças fora da Venezuela. E houve assassínios e sequestros cometidos pela ditadura no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos, em Espanha… Ou seja, é uma situação de repressão transnacional, que está a afetar os venezuelanos que estão dentro e fora do país.

Qual é o nível de repressão? Quais são as estratégias que Nicolás Maduro usa?

Praticamente todos os dias recebo uma notícia de alguém da minha equipa que foi preso ou torturado. Já não importa estar dentro ou fora da Venezuela. Os que estão na Venezuela e que resistem estão escondidos, os que estão fora do país… Estamos fora do país.

Edmundo González está em Espanha e está marcada a tomada de posse em janeiro. Acredita que é possível que tome posse? Como vão ser os próximos meses até janeiro?

Há incerteza no que diz respeito exatamente como e quando vai ocorrer. O que temos é o compromisso e a certeza que a tomada de posse tem de ocorrer. E o que também tem de ocorrer? O reconhecimento e o respeito da eleição de 28 de julho. E isso significa que o mundo tem de reconhecer Edmundo González como Presidente eleito para que possa jurar como Presidente.