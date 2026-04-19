Lisboa pelos olhos de Veerle Devos: a "nómada urbana" que faz turismo com as histórias escondidas da cidade

Os azulejos azuis que revestem as paredes da Villa Sousa, na Graça, constrastam com o cartaz amarelo pendurado logo no primeiro andar. “Menos turismo, mais bairro. Parar o hotel no quartel”, lê-se na mensagem de protesto dos residentes contra a construção de um hotel de cinco estrelas no lugar do antigo quartel militar do bairro. Entrar pelo portão desta vila operária, construída em 1889, é como viver a experiência de uma máquina do tempo, pelo menos por alguns segundos. Tocamos à campainha e entramos pela porta do prédio. É no pequeno elevador, atrás de uma majestosa escadaria de madeira em obras, que recebe o Observador a belga Veerle Devos. De-Vos, ou “A Raposa”, em flamenco, explica-nos, apresentando-se logo como Vos — “as pessoas têm dificuldade em dizer Veerle, assim fica mais fácil”, diz-nos num português com sotaque, mas muito bem construído, que conta, “aprendeu na rua”. Usa um jumpsuit com motivos de árvores, influência da natureza que transpira a estética de Lidjia Kolovrat, designer bósnia radicada em Lisboa. Ao longo da conversa, percebemos que muitos na vida de Vos são artistas estrangeiros que encontraram em Portugal uma segunda casa. E que buscam viver uma experiência local única, com todas as características próprias da “cidade luz”. E é Vos a contar-lhes as histórias.

Apresenta-se assim mesmo, como uma contadora de histórias. De profissão, faz muitas coisas: é jornalista, autora, historiadora, guia turística e professora de turismo. E pode-se dizer, uma criativa. Em 2019 publicou To Die For Portugal, um livro de imagens em que aparece “morta” em várias paisagens de norte a sul do país. Ao ser fotografada para este artigo, insistiu em propor poses “engraçadas”, de cabeça para baixo ou a mostrar a língua. Pelo apartamento, aponta peças feitas por amigos que conheceu em Lisboa e que têm a cidade como tema, como a ilustração Luz Boa, da belga Audrey Schayes.

Mostra-se à vontade, mesmo numa casa que não é sua, explica-nos logo, mas do designer francês Emmanuel Babled, conhecido pelas peças de mobiliário em vidro de Murano ou pedra vulcânica da Sicília, tendo trabalhado com marcas como Baccarat, Bulgari, ou Venini. Vos conhece e trabalha com Babled há mais de uma década, e escreveu com Angela Vettese o livro monografia do artista. Conta-nos que o amigo está na Tanzânia, a acompanhar um dos projetos de artesanato que apoia em África. Quando este regressar, Vos segue para a casa de uma amiga na Praça das Flores. Diz-se uma “nómada urbana”, e vai circulando entre as casas dos amigos enquanto estes passam tempo fora. Assim, garante, pode viver o dia a dia típico de zonas únicas: “É uma forma de ler ou de descobrir a cidade de uma maneira informal.” Do sofá para o o quarto, do corredor para o terraço estreito, mas que dá toda a volta no perímetro do apartamento, a belga conta-nos sobre como conheceu e se apaixonou por Portugal; a sua relação com o cenário artístico internacional, que fervilha em Lisboa; e como tenta, aos poucos, ajudar a transformar o turismo massificado numa exploração mais consciente e humana, sobre pessoas e histórias.

A sua relação com Portugal é longa, mas curiosamente não começou em solo português. Como é que uma jornalista belga acaba por “morrer de amores” por este país?

A minha história de amor com Portugal não começou aqui em Lisboa. Começou em Bruxelas, porque lá existe uma grande comunidade de portugueses, tal como em Paris ou no Luxemburgo. Na altura, eu trabalhava como repórter de investigação e o meu trabalho era falar com pessoas de todos os lados do mundo que encontravam um novo ninho em Bruxelas. Os portugueses foram um desses grupos. Fiz entrevistas com pessoas na imigração e também em Portugal, o que resultou no livro LusoBelga. Durante a pesquisa, tive de vir falar com os portugueses aqui, em Aljustrel, no Alentejo e em todo o lado. Sou historiadora de formação, por isso a pesquisa é algo muito sério para mim. Foi nesse processo que “morri de amores” por Portugal.

O que é que encontrou aqui que não encontrou em Bruxelas ou noutras cidades onde viveu?

Posso viver em qualquer lado do mundo — Bruxelas, Paris, Nova Iorque — desde que tenha Wi-Fi e um aeroporto. Mas Lisboa tem mais qualidade de vida para mim. E o que é a qualidade de vida? É a mentalidade das pessoas. São muito mais humanas, mais ligadas à vida real, à natureza, à comida, à família e à amizade. É um passo mais tranquilo e mais profundo. Sinto que aqui é a minha casa.

Antes de viver em Lisboa, passou algum tempo no “campo”. Como foi essa experiência?

Vivi quase cinco anos no Ribatejo, numa herdade junto ao Rio Sorraia, rodeada por 650 hectares de paisagem cortiça protegida pela lei portuguesa. Preserva um ecossistema raro e praticamente intocado. De muitas maneiras, foi um período maravilhoso. Contudo, a vida deu outras voltas, e voltei à Bélgica por um tempo. Após um período de reflexão, decidi dividir o meu tempo entre Ghent, onde tenho casa, e Lisboa, onde passo o meu tempo hospedada nas casas de amigos.