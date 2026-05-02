Malas de droga, seguranças privados e turistas em grupo: como está a noite na Rua Cor de Rosa do Cais do Sodré

De uma rua em Lisboa cuja história está repleta de sexo, rock and roll e drogas, apenas a última parece permanecer com mais força. Quinze anos após a rua Nova do Carvalho ter sido pintada de cor de rosa, a proposta de trazer vida (para além da noturna) à marginalizada zona do Cais do Sodré resultou, mas a fama conquistada trouxe também problemas — e talvez tenha também agravado aqueles que já existiam. Nos dias e noites em que a reportagem do Observador passa pelo local, traficantes assediam quem por ali anda. Homens que aparentam ter entre 20 e 30 anos, na sua maioria parados em pé no corredor de acesso à rua do Alecrim e à praça Duque da Terceira, sussurram “Coca! Weed!”, oferecendo cocaína e canábis mal ouvem conversas numa língua que não seja português. E quanto mais pálida a pele e os cabelos de quem chega, maior é a probabilidade de ser alvo da oferta de drogas.

Depois da pintura do alcatrão em dezembro de 2011, aquela passou a ser chamada popularmente de “Rua Cor de Rosa”, sendo hoje mais frequentada por quem a chama Pink Street. Ao longo dos últimos cem anos, os seus estabelecimentos e o seu público mudaram — e muito. Numa quinta-feira à tarde, amigos, casais e famílias de turistas ocupam as cadeiras nas esplanadas dos bares e restaurantes e ainda sobra espaço para que vários deles caminhem e posem para fotografias.

O local mais disputado para os cliques é aquele em frente ao centenário restaurante Rio Grande, onde estão afixados sobre a rua vários guarda-chuvas coloridos. A ideia partiu de uma amiga dos donos do restaurante, o francês Gaby Orain e o irlandês Conor Gillen, ambos há trinta anos a viver em Portugal. A instalação deu-se em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando a Marcha do Orgulho de Lisboa não pôde ser realizada. A rua Nova do Carvalho tornou-se o cenário de homenagem à diversidade e união entre as pessoas num período em que as aglomerações não eram recomendadas.