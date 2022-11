Miguel Alves tomou posse como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro a 16 de setembro de 2022, mas antes já tinha sido constituído arguido em dois inquéritos de criminalidade económico-financeira. É suspeito da alegada prática de prevaricação e de outros alegados ilícitos enquanto presidente da Câmara Municipal de Caminha. Questionado pelo Observador, o gabinete do primeiro-ministro diz que “a matéria em questão é mais do que conhecida” e que Miguel Alves “aguarda serenamente por desenvolvimentos, com plena confiança no trabalho da Justiça”. Já tinha sido noticiado o envolvimento de Miguel Alves num processo, o da Operação Éter. Mas o secretário de Estado, soube agora o Observador, está também a ser investigado na Operação Teia.

A Operação Teia, que tem no seu centro Joaquim Couto, histórico ex-autarca socialista de Santo Tirso, e a sua mulher Manuela Couto, levou à extração de uma certidão. E esta tem com o alvo da sua investigação, entre outros autarcas, Miguel Alves. Ao que o Observador apurou, o braço direito de António Costa é arguido pela alegada prática do crime de prevaricação por ter alegadamente favorecido uma empresa de Manuela Couto na adjudicação de várias contratos.

