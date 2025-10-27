Milei obtém vitória convincente nas legislativas e promete começar "a construção de uma grande Argentina"

As sondagens mais recentes davam um cenário muito equilibrado. A Liberdade Avança (LLA), partido do Presidente Javier Milei, estava à frente, mas os peronistas estavam muito próximos. Talvez tenha sido por isso que, no início desta noite, havia uma certa tensão no quartel-general da força política. Estas eleições eram uma prova de fogo para o chefe de Estado e poderiam ter sérias implicações no futuro do seu mandato. Ao final da noite deste domingo, estas legislativas converteram-se numa prova inequívoca de que o mileísmo continua bem vivo na Argentina — e o líder libertário obteve uma vitória folgada com 40,8% dos votos.

Em setembro de 2025, as eleições municipais em Buenos Aires foram um revés para A Liberdade Avança. Os peronistas obtiveram uma vitória folgada e deixaram o núcleo duro do Presidente argentino com receio de que o seu movimento político pudesse estar em risco com o renascer do peronismo. A capital não representa o país todo, ainda assim. E estas legislativas mostraram que o movimento político do chefe de Estado está implementado a nível nacional — e isso abre caminho para a recandidatura de Javier Milei à presidência em 2027.

O Presidente argentino recebeu um voto de confiança dos eleitores este domingo. Para mais de 40% dos eleitores, o país deve manter a adoção de políticas libertárias e anarcocapitalistas que defende o chefe de Estado. Com a presidência e uma presença reforçada na Câmara dos Deputados e no Senado, que foi o que ficou decidido nestas legislativas, Javier Milei tem agora praticamente carta branca para avançar com as reformas libertárias que desejar empreender na Argentina.