Não é tanto o que está na proposta, mas antes o que falta nela. Apesar de, à primeira vista, parecer que o Ministério da Educação tinha cedido às exigências dos professores, os sindicatos leram muito nas entrelinhas do documento que o Governo apresentou na quarta-feira e demonstram que, afinal, nem tudo são recuos. Por outro lado, leram muito pouco daquilo que queriam. Não encontraram nenhum parágrafo, por exemplo, sobre a recuperação do tempo em que as carreiras estiveram congeladas, uma das suas principais reivindicações. Regime especial de aposentação ou mobilidade por doença são outras grandes ausências.

O ministro João Costa limitou-se a apresentar medidas sobre concursos e colocação de professores, acusam os sindicatos, frisando que este está longe de ser o único problema dos docentes. Assim, as greves e protestos não desaparecem. Pelo contrário, vão ser reforçados.

